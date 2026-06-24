Copa do Mundo

Copaqui
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No clima da Copa do Mundo e das festas juninas, torcedores falam sobre o momento da Seleção; veja vídeo

Partida do Brasil contra a Escócia acontece no mesmo dia das celebração de São João

Luis Gustavo Santos

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