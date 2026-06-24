No clima da Copa do Mundo e das festas juninas, torcedores falam sobre o momento da Seleção; veja vídeo

O mês de junho de 2026 reúne dois dos eventos mais aguardados pelos brasileiros: a Copa do Mundo e as festas juninas. Neste ano, a coincidência é ainda maior.
No dia 24 de junho, data em que se celebra o São João, a Seleção Brasileira entra em campo pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo para enfrentar a Escócia, às 19h.
A reportagem de Gaúcha Esportes foi a uma festa junina para conversar com torcedores sobre o início do Mundial. No espírito das brincadeiras tradicionais, eles elegeram quem vive o momento pipoca, com quem eles repartiram um copo de quentão e participaram do correio elegante. Confira no vídeo (acima) o que a torcida acha da Seleção.
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