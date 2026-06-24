Como foi a volta de Neymar à Seleção Brasileira após quase mil dias

Neymar entrou aos 30 do segundo tempo. CHANDAN KHANNA / AFP

Neymar voltou a jogar pela Seleção Brasileira após 981 dias. O camisa 10 entrou em campo, nesta quarta-feira (24), durante a vitória sobre a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Exaltado pelos torcedores presentes em Miami, o jogador do Santos atuou por 14 minutos. Serviu Vini Jr. em um dos seus primeiros lances em campo. Depois, tentou ele mesmo, mas o chute parou nas mãos do goleiro Gunn.

No período em que permaneceu no gramado, Neymar deu 12 passes certos (92% de aproveitamento), acertou um cruzamento e o único drible que tentou, errou. Um primeiro teste para o camisa 10 brasileiro.

O atacante não atuava desde o dia 17 de outubro de 2023, quando o Brasil encarou o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, o craque sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no fim do primeiro tempo.

Neymar foi convocado para a Copa do Mundo, mas vinha se recuperando de uma lesão na panturrilha, sofrida ainda com a camisa do Santos pelo Brasileirão.

Nas duas partidas iniciais (Marrocos e Haiti), o camisa 10 estava em processo de transição e recuperação física.