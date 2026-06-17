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Neymar vai para o treino da Seleção Brasileira e brinca com a imprensa: “Estavam com saudade, né?”

Camisa 10 pode ser alternativa no banco de reservas para enfrentar o Haiti, sexta-feira  

Diogo Olivier

De Nova Jersey

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