Neymar vai para o treino da Seleção Brasileira e brinca com a imprensa: “Estavam com saudade, né?”

Acabou o mistério. Neymar veio para o treino no campo com a Seleção Brasileira pela primeira vez aqui nos EUA, no CT do New York Red Bulls. Os jogadores o aplaudiram na tradicional rodinha de início de trabalho, saudando a volta do craque.
Quando Neymar surgiu na porta da academia que dá acesso ao gramado e foi visto pela imprensa, começou a correria. Barulho dos cliques das máquinas fotográficas.
— Bom dia, bom dia! — cumprimentou um Neymar sorridente, ao lado de Raphinha.
Ouviu-se alguém gritar:
— Finalmente!
Ele aceitou aceitou a brincadeira.
— Cês tavam com saudade, né? — devolveu o camisa 10.
Planejamento
A lesão na panturrilha direita completa um mês nesta quarta (17). Foi no jogo contra o Coritiba. A ideia segue sendo de não atropelar fases na recuperação. Talvez fique no banco contra o Haiti, sexta-feira, na Filadélfia, mas vai depender da avaliação pós-treino. A ordem é Neymar estar firme para os mata-matas.
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