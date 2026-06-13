Neymar vai jogar contra o Marrocos? Confira a situação do camisa 10

A torcida brasileira volta suas atenções para a estreia da Seleção contra o Marrocos neste domingo (12), pela primeira rodada da Copa do Mundo. No entanto, ainda há dúvidas sobre o retorno de Neymar aos gramados e quando o camisa 10 estará apto a entrar em campo.
A expectativa da comissão técnica da Seleção Brasileira é de que o jogador do Santos seja relacionado para a partida contra o Haiti, no dia 19, pela segunda rodada do Grupo C. Ou seja, o atleta está fora da estreia do Brasil na competição.
O que Ancelotti disse sobre Neymar
A situação de Neymar foi um dos assuntos abordados pelo técnico Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (12). Embora não tenha confirmado quando o atacante estará de volta, o treinador demonstrou otimismo em relação à recuperação do camisa 10.
— Neymar está trabalhando duro para estar em forma, esperamos que ele possa voltar a treinar na semana que vem. Quando nós o convocamos, não o convocamos somente pela qualidade dele como jogador, que são inquestionáveis, mas também pela experiência dele — esclareceu Ancelotti.
Neymar garantido na Copa
Neymar está em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita e não entra em campo desde o dia 17 de maio. Mesmo nas condições postas, o jogador ficou entre os 26 da lista de convocados para o Mundial e não poderá ser mais cortado da Copa do Mundo, mesmo em caso de agravamento da contusão.
O motivo é o prazo para que tal ação possa ser feita. A Fifa estabelece que uma seleção tem até 24 horas antes da estreia oficial da Copa do Mundo para realizar a alteração.
Portanto, a CBF teria até às 19h desta sexta-feira para convocar outro atletas, ato que não foi feito, mantendo, assim, o Neymar durante toda a campanha.
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