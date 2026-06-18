Neymar treina forte, muda o ambiente da Seleção Brasileira e pode pintar contra a Escócia

Nova rodinha de aplausos dos jogadores no centro do gramado do New York Red Bulls para Neymar. Só que desta vez por que, além de vir para o campo de chuteiras, desta vez ele participou do trabalho com o grupo todo, e não em separado, aos cuidados do preparador físico Cristiano Nunes.

A repercussão no ambiente é notória. O treino foi muito mais descontraído na parte acessível para a imprensa. Ouvia-se brincadeiras, diversão com a bola. Os jogadores o buscavam Neymar para interagir.

A chance de jogar contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C, é zero. Ele nem viajou de New Jersey para a Filadélfia. Mas para a próxima quarta-feira (24), diante da Escócia, sua presença é praticamente certa ao menos no banco.

Ele fez tudo. Deu um pique ao sair da academia, por que os jogadores já estavam a sua espera. Participou do aquecimento e da roda de bobinho. Vai alternando trabalhos em separado e com o grupo todo. A melhora vendo sendo clara, em etapas planejadas.

Primeiro, tratamento. Depois, fisioterapia. Na sequência, fisioterapia e trabalhos de força, ainda na academia. Na terça, CBF divulgou imagens dele de chuteira no gramado. Na quarta, mais carga no campo. Por fim, ontem, treino quase normal.