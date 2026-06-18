Copa do Mundo

O camisa 10
Notícia

Neymar treina forte, muda o ambiente da Seleção Brasileira e pode pintar contra a Escócia

Além de vir para o campo de chuteiras, craque brasileiro participou do trabalho com o grupo todo. O atacante é reavaliado de forma ininterrupta e a recuperação é considerada boa

Diogo Olivier

Direto de New Jersey

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