Neymar treina e se aproxima de estreia pela Seleção na Copa contra a Escócia; veja vídeo

A Seleção Brasileira segue focada na último compromisso pela fase de grupos da Copa do Mundo. O time do técnico Carlo Ancelotti enfrenta a Escócia nesta quarta-feira (24), em Miami, e pode ganhar um reforço: Neymar. O camisa 10 do Brasil treinou normalmente neste domingo (21) e a estreia no Mundial pode estar próxima.

Em vídeo divulgado pela CBF, o jogador do Santos aparece participando das atividades com bola junto ao restante do grupo de atletas. As imagens mostram Neymar e os outros jogadores executando trabalhos de toque de bola em um espaço curto do campo.

Sem restrição física, o camisa 10 está recuperado da lesão na panturrilha direita — problema que o afastou dos gramados durante um mês.

Neymar não entra em campo desde o dia 17 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Durante o período, limitou-se aos trabalhos de força na academia e não participou livremente dos treinos com bola.

Diante da evolução apresentada, Neymar pode fazer a sua estreia na Copa do Mundo no duelo válido pela terceira rodada do Grupo C, contra a Escócia, na quarta-feira (24), às 19h.