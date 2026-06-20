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Neymar treina e aumenta expectativa por estreia na Copa

Tendência é de que o camisa 10 esteja à disposição de Carlo Ancelotti para alguns minutos da próxima partida, na quarta-feira, contra a Escócia, em Miami

Rodrigo Oliveira

De Nova Jersey

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Eduardo Gabardo

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