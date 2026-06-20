Neymar treina e aumenta expectativa por estreia na Copa

Neymar durante treino da Seleção Brasileira. Nelson Terme / CBF,Divulgação

A atividade fechada da Seleção em Morristown contou com a participação de Neymar. O camisa 10 está cada vez mais próximo de estrear na Copa do Mundo. A tendência é de que esteja à disposição de Carlo Ancelotti para alguns minutos da próxima partida, na quarta-feira, contra a Escócia, em Miami.

Neymar treinou com bola, chuteira, em tarefas individuais. Na segunda-feira, treinará com o grupo. Ele terá apenas limitações de tempo e de falta de ritmo, já que não entra em campo há mais de um mês, quando sofreu uma lesão na panturrilha.

— Neymar vai treinar com a equipe e estará preparado para o jogo contra a Escócia — previu Carlo Ancelotti.

O treino ocorreu no CT do NY Red Bulls, sem a presença da imprensa. Para os jogadores que atuaram na vitória sobre o Haiti, a atividade foi apenas um regenerativo. O grupo inteiro ganhou folga durante a tarde.