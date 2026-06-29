Neymar responde guru matemático que previu classificação do Japão: "Favor tentar na próxima Copa"

Neymar utilizou as suas redes sociais para provocar o economista. Paul Ellis / AFP

Tomado pela emoção da classificação do Brasil sobre o Japão, Neymar utilizou as suas redes sociais para provocar o guru alemão Joachim Klement, que previu a eliminação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (29), na segunda fase da Copa do Mundo 2026.

Após o apito final, o camisa 10 do Brasil ironizou o palpite do economista e brincou com a situação.

— Sr. Joachim Klement... favor tentar na próxima — publicou Neymar.

A previsão de Klement chegou a ser uma hipótese real dentro da partida. O Japão abriu o placar e foi para o intervalo com o 1 a 0 sobre o Brasil.

Porém, na segunda etapa, o Brasil virou a partida com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, garantindo a classificação para as oitavas de final.

Palpites certeiros

Joachim Klement ganhou relevância após acertar todos os campeões da Copa do Mundo desde a edição de 2014. Os palpites são baseados em um método que mistura diversos fatores.

Dentre eles estão modelos matemáticos, PIB per capita, tamanho da população do país e temperatura. Com os dados coletados, o sistema se apropria de variáveis inesperadas do futebol para calcular as chances de determinados resultados acontecerem.

O artigo científico que trata sobre o vencedor da atual edição do Mundial aponta como resultado o título inédito da Holanda sobre Portugal na grande final.

Veja a publicação de Neymar: