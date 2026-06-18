Neymar não viajará com a Seleção Brasileira para jogo contra o Haiti

Neymar está fora da viagem da Seleção. CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira não contará com Neymar na delegação que viajará à Filadélfia, nos Estados Unidos, onde enfrentará o Haiti, na sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A CBF informou a ausência do camisa 10 nesta quinta-feira (18). Já era de conhecimento de todos que o atacante não atuaria, mas ele ficará em Nova Jersey.

Segundo a confederação, a decisão foi tomada para "otimizar a fase final do seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas de excelência do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park".

Situação do camisa 10

Neymar se lesionou no dia 17 de maio, na partida do Santos contra o Coritiba. No dia 28 de maio, Rodrigo Lasmar, médico da CBF, chegou a falar que em duas ou três semanas seria possível recuperar o atleta, o que ainda não aconteceu.

Nesta terça (16), pela manhã, o camisa 10 realizou trabalhos físicos no campo pela primeira vez desde que desembarcou nos Estados Unidos com a Seleção. Ele apenas correu em volta do gramado do CT do New York Red Bulls, em Morristown, QG do Brasil na fase de grupos da Copa.

Na parte final da atividade, o atacante trocou os tênis pelas chuteiras e fez algumas brincadeiras sozinho com bola, ainda sem contato físico ou divididas.

Internamente, a comissão técnica adota cautela e não estabelece prazos para o retorno aos jogos.

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