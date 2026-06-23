"Neymar não assusta como antes", diz jornalista da Escócia antes de jogo com o Brasil

Neymar deve viajar com a Seleção para Miami para a partida contra a Escócia. DAN MULLAN / Getty Images via AFP

Neymar não é mais tão assustador para os adversários como já foi no passado. Essa, ao menos, é a opinião do único jornalista escocês que acompanha o dia-a-dia da Seleção Brasileira em Morristown.

Em entrevista a Zero Hora, o repórter Derek McGregror, do jornal Scottish Sun, disse que os escoceses respeitam Neymar, mas que não há a mesma preocupação com o camisa 10 que haveria há alguns anos.

O jornalista prevê também uma Escócia cautelosa contra o Brasil, na partida desta quarta (24), em Miami. Confira abaixo a entrevista com o jornalista a Zero Hora.

Qual será a postura da Escócia contra o Brasil?

Acho que a Escócia vai começar o jogo com cautela. Não consigo imaginar a Escócia atacando o Brasil desde o início. A última coisa que a Escócia precisa é sofrer um gol cedo. Contra Marrocos, a seleção sofreu um gol após apenas 71 segundos. Por isso, imagino uma Escócia começando de forma cautelosa e procurando jogar nos contra-ataques.

Quais são as novidades que o técnico da Escócia, Steve Clarke, pode apresentar?

Acredito que Ben Doak (atacante de 20 anos, do Bournemouth) será titular. Ele é jovem, rápido, e a expectativa é que, em transições rápidas, consiga levar o time ao ataque.

Como a volta do Neymar justamente contra a Escócia impacta os escoceses?

Obviamente existe muito respeito pelo Neymar. Todos reconhecemos que ele é uma superestrela. Também reconhecemos que ele ainda possui uma habilidade incrível. Mas não acho que exista a mesma preocupação ou o mesmo receio que haveria um ou dois anos atrás.

Por ele não estar no seu melhor nível?

Há uma percepção de que ele não tem jogado muito futebol recentemente. Claro que preferiríamos que ele não estivesse disponível, mas também não acredito que muitas pessoas na Escócia o enxerguem como o mesmo jogador de antigamente. Ele pode ser uma ameaça para a Escócia entrando como reserva? Sim, claro. Mas não acho que ele assuste como antes.