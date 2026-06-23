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"Neymar não assusta como antes", diz jornalista da Escócia antes de jogo com o Brasil

Derek McGregor, do jornal Scottish Sun, prevê uma seleção escocesa defensiva na partida desta quarta (24), em Miami

Rodrigo Oliveira

De Morristown, Nova Jersey

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