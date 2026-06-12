Neymar fica na academia e segue fora de treinos com bola; veja vídeo

A CBF divulgou novas imagens do treinamento realizado nesta quinta-feira (11) em Nova Jersey, nos Estados Unidos, dias antes da estreia brasileira na Copa do Mundo. No vídeo, Neymar aparece em trabalhos de força na academia, ainda sem liberações para trabalhar com bola.
A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (13), contra o Marrocos, às 19h, pela partida que abre o Grupo C do Mundial. O camisa 10, no entanto, não estará na partida.
O jogador está em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita. Diante das previsões, o atleta só deve ser relacionado para o duelo contra o Haiti, no dia 19 de junho, pela segunda rodada.
Neymar ainda não trabalhou com bola desde que a Seleção Brasileira desembarcou nos Estados Unidos no dia 2. Desde então, o jogador tem ficado na academia.
Nas novas imagens divulgadas, o jogador do Santos aparece fazendo caretas nítidas de esforço físico enquanto realiza o exercício. Outros jogadores como Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha e Endrick também fazem fortalecimento na academia.
No entanto, apenas Neymar não acompanhou o restante do grupo que se deslocou para o campo de treinamento — onde o técnico Carlo Ancelotti comandou os trabalhos visando o duelo contra a seleção de Marrocos.
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