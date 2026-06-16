Neymar faz primeiro treino no gramado com a Seleção e avança em recuperação de lesão

Neymar foi a grande notícia do treino fechado da Seleção Brasileira nesta terça (16) pela manhã. Pela primeira vez, desde que desembarcou nos Estados Unidos, o jogador realizou trabalhos físicos no campo (veja no vídeo acima).

O atleta ainda está em recuperação de lesão na panturrilha direita e só correu em volta do gramado do CT do New York Red Bulls, em Morristown, QG do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo.

Atleta ainda está em recuperação de lesão na panturrilha direita. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Na parte final da atividade, o atacante trocou os tênis pelas chuteiras e fez algumas brincadeiras sozinha com bola, ainda sem contato físico ou divididas.

Internamente, a comissão técnica adota cautela e não estabelece prazos para o retorno aos jogos. Nesta quarta (17), a lesão muscular grau 2 sofrida pelo atacante completa um mês.

Volta contra o Haiti?

Porém, apesar da evolução, o jogador está praticamente fora do jogo contra o Haiti, na sexta (19), e é preparado para a terceira rodada, no dia 24, contra a Escócia, em Miami.

O treino desta terça foi realizado sem acesso da imprensa. A atividade, porém, contou com a presença de familiares dos jogadores, que participaram da programação do dia e tiveram um encontro com a delegação após o treino.