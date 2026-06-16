Neymar faz primeiro treino no gramado com a Seleção e avança em recuperação de lesão

Neymar foi a grande notícia do treino fechado da Seleção Brasileira nesta terça (16) pela manhã. Pela primeira vez, desde que desembarcou nos Estados Unidos, o jogador realizou trabalhos físicos no campo (veja no vídeo acima).
O atleta ainda está em recuperação de lesão na panturrilha direita e só correu em volta do gramado do CT do New York Red Bulls, em Morristown, QG do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo.
Na parte final da atividade, o atacante trocou os tênis pelas chuteiras e fez algumas brincadeiras sozinha com bola, ainda sem contato físico ou divididas.
Internamente, a comissão técnica adota cautela e não estabelece prazos para o retorno aos jogos. Nesta quarta (17), a lesão muscular grau 2 sofrida pelo atacante completa um mês.
Volta contra o Haiti?
Porém, apesar da evolução, o jogador está praticamente fora do jogo contra o Haiti, na sexta (19), e é preparado para a terceira rodada, no dia 24, contra a Escócia, em Miami.
O treino desta terça foi realizado sem acesso da imprensa. A atividade, porém, contou com a presença de familiares dos jogadores, que participaram da programação do dia e tiveram um encontro com a delegação após o treino.
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