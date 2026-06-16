Copa do Mundo

Sem prazo de retorno
Notícia

Neymar faz primeiro treino no gramado com a Seleção e avança em recuperação de lesão

Atacante correu em volta do campo pela primeira vez na atividade fechada desta terça (16), em Morristown

Rodrigo Oliveira

Enviar email

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS