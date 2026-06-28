Neymar aproveita folga da Seleção em Nova York e compra relógio de 1 milhão de dólares; veja fotos

Reconhecido colecionador de relógios de luxo, Neymar adicionou mais uma peça ao seu acervo. O atacante aproveitou a folga da Seleção Brasileira na última sexta-feira (26), em meio à Copa do Mundo, para visitar a tradicional relojoaria de luxo Jacob & Company em Nova York.
O acessório escolhido por Neymar é avaliado em U$ 1 milhão, R$ 5,7 milhões na cotação atual. Em fotos publicadas no Instagram, o camisa 10 apareceu ao lado do fundador da marca, Jacob Arabo, que escreveu que Neymar é "um amigo de longa data".
A coleção de Neymar tem relógios que chegam a 1,6 milhão de libras, aproximadamente R$ 10 milhões. O apego é tanto que o atleta levou as peças na bagagem para a disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos.
Veja fotos do relógio escolhido por Neymar
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