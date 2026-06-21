Neuer quebra recorde histórico na Copa do Mundo

Alemanha venceu de virada pela segunda rodada da fase de grupos. Cole Burston / AFP

Mais um recorde foi quebrado nesta Copa do Mundo. Depois de Messi e Harry Kane, foi a vez de Manuel Neuer assumir a liderança em uma estatística dos Mundiais.

Neste sábado (20), o alemão se isolou como o goleiro com mais jogos em Copas do Mundo. Antes, estava empatado com o francês Hugo Lloris. A vitória de virada sobre a Costa do Marfim foi o 21º jogo do goleiro em Mundiais.

Em 2026, Neuer também assumiu uma posição na lista de jogadores mais velhos a atuar em uma Copa do Mundo, entrando em campo com 40 anos e 79 dias.

Esta Copa deve ser a última de Neuer, que conquistou o mundo com a Alemanha na Copa do Brasil, em 2014. Ele declarou, na última quinta-feira (18), que não pretende voltar a vestir a camisa da Alemanha:

— Tenho praticamente certeza de que este é meu último torneio. Não pretendo estar no gol no Campeonato Europeu daqui a dois anos.

Goleiros com mais jogos em Copas

Neuer (Alemanha) — 21 jogos

Lloris (França) — 20 jogos

Taffarel (Brasil) e Sepp Maier (Alemanha) — 18 jogos

e Sepp Maier (Alemanha) — 18 jogos Barthez (França), Casillas (Espanha) e Peter Shilton (Inglaterra) — 17 jogos

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