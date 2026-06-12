México e África do Sul fizeram a partida de abertura do Mundial. RODRIGO OROPEZA / AFP

Nenhuma Copa do Mundo é igual à anterior. Em 2026, além do maior número de participantes da história, a Fifa lançou um novo protocolo para a entrada das seleções em campo.

No jogo entre México x África do Sul, vencido pelos donos da casa, foi possível observar as mudanças. Os jogadores, tanto titulares quanto reservas, entram juntos. E a trilha sonora do momento chama atenção.

Os atletas vão ao gramado ao som de Sirius, da banda britânica The Alan Parsons Project, lançada em 1982.

A faixa instrumental remete a uma das maiores dinastias do basquete. Era com ela que o quinteto do Chicago Bulls, seis vezes campeões da NBA na década de 1990, era apresentado antes de cada partida.

Escolhida por acaso

A música foi escolhida por Tommy Edwards, locutor do Chicago Bulls de 1976 a 1990 e de 2006 a 2019, depois de ouvi-la em um cinema. O objetivo era animar os torcedores com a criação de "uma atmosfera de suspense".

Após embalar os feitos de Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman, a composição também foi utilizada por outras equipes, casos de Phoenix Suns, Utah Jazz e San Antonio Spurs.

Reconhecimento

Em entrevista à revista Variety, em 2020, Alan Parsons, compositor de Sirius, revelou que não foi contatado pelo Chicago Bulls, que passou a utilizá-la sem qualquer tipo de acordo.

Ainda assim, agradeceu todo o reconhecimento gerado pela exposição, que trouxe, também, retorno financeiro com aparições em documentários, séries, filmes e programas de televisão.

"É incrível. Tenho muito orgulho disso, especialmente porque um tema esportivo era a última coisa em que eu pensava quando a compus. Embora talvez não saibam a identidade do artista, é sem dúvida a música mais tocada que já gravei", destacou.

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