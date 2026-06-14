Copa do Mundo

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"Não se ganha Copa no primeiro jogo": um irritadiço Ancelotti admite atuação ruim do Brasil, mas vê margem para evolução 

Italiano viu evolução na etapa final, e se recusou a fazer análises individuais 

Zero Hora

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