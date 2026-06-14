"Não se ganha Copa no primeiro jogo": um irritadiço Ancelotti admite atuação ruim do Brasil, mas vê margem para evolução 

Um irritadiço Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva após a estreia no Brasil na Copa do Mundo. Com poucas palavras de resposta a cada pergunta, ele avaliou a estreia da Seleção, o empate em 1 a 1 contra o Marrocos, neste sábado (13).
O técnico reconheceu que o primeiro tempo do Brasil não foi bom. Mas viu evolução com as trocas na segunda etapa:
— A equipe lutou até o último minuto. Temos bastante claro o que temos que melhorar. A equipe não jogou bem na primeira parte. O resultado não é ruim. Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo — pontuou.
Ao mesmo tempo, garantiu que a Seleção tem condições de seguir evoluindo ao longo do torneio:
— Confiança total. Temos que fazer uma crítica construtiva. Vamos melhorar. Esse é só o início — afirmou.
Uma das surpresas na escalação foi no ataque. Ancelotti deixou Matheus Cunha no banco e começou com Igor Thiago, que teve atuação apagada e chegou a desperdiçar boa chance.
Questionado sobre a escolha no comando de ataque, ele se recusou a falar sobre os nomes:
— Não estou aqui para falar individualmente dos jogadores. Temos que acertar mais — resumiu.
Antes mesmo da entrevista, ele já estava na bronca. Logo após o fim do jogo, ele se mostrou contrariado a seguir os protocolos da Fifa, de conceder entrevista depois do apito final.
Agora, o Brasil volta a campo na próxima semana. Sexta-feira (19), às 21h30min, a Seleção encara o Haiti, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C.
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