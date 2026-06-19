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"Não é a hora ainda": as linhas e as "entrelinhas" ditas por Ancelotti sobre o papel de Endrick na Seleção

Medindo as palavras, técnico italiano definiu o atacante como um "talento extraordinário", mas indicou que o garoto de 19 anos entrará no máximo no segundo tempo dos jogos

Rodrigo Oliveira

Direto da Filadélfia

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