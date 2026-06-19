"Não é a hora ainda": as linhas e as "entrelinhas" ditas por Ancelotti sobre o papel de Endrick na Seleção

Ancelotti indicou que o garoto está sendo preparado para o futuro. MAURO PIMENTEL / AFP

Endrick terá que ter paciência para conquistar uma vaga de titular na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

Na entrevista coletiva oficial desta quinta (18), véspera do jogo contra o Haiti, o treinador indicou que o garoto está sendo preparado para o futuro.

E, nessa Copa do Mundo, deve ser aproveitado no máximo no segundo tempo dos jogos.

O técnico deu a entender isso nas "linhas", as declarações ditas no microfone, e nas "entrelinhas", as feições, hesitações e os momentos de silêncio ao longo da entrevista, em que escolhia as palavras sobre o tema, que já se tornou polêmico.

Perguntado pela Rádio Gaúcha sobre as características de seus centroavantes e os diferenciais de Endrick, o treinador inicialmente explicou as virtudes de Matheus Cunha e Igor Thiago.

— Matheus Cunha é mais associativo. Tem mais qualidade de meia-atacante do que de centroavante. O Igor Thiago é diferente. É um jogador de área, forte nos duelos, muito agressivo na recuperação da bola — explicou.

Já ao falar sobre Endrick, Ancelotti hesitou. E, após uma longa pausa, deu uma explicação tática.

— O Endrick não é nem um nem outro. Endrick é outra coisa. Para mim, pessoalmente, Endrick é outra coisa — disse, sinalizando que o garoto ainda não é capaz de executar as funções desempenhadas por Matheus Cunha e Igor Thiago no ataque.

Na sequência, o treinador rasgou elogios ao jovem, mas indicou que pensa no atleta como protagonista do time apenas no futuro.

— É um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar as qualidades dele nesta Copa do Mundo e também na próxima Copa do Mundo. Ele é paciente, não tem pressa. É muito maduro para a idade que tem. Isso é um aspecto muito importante — disse.

Questionado sobre por que esse "talento extraordinário" ainda não tem mais espaço na equipe, Ancelotti foi objetivo.

— Porque não é a hora ainda. O momento correto vai chegar. Temos que esperar um pouco. Ele vai ser importante — finalizou.