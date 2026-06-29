"Não consigo explicar o que estou sentindo", diz Martinelli, autor do gol da classificação do Brasil

Gabriel Martinelli entrou no segundo tempo do duelo contra o Japão e assumiu o papel de herói improvável em Houston. Foi dele o gol que decretou a vitória de virada por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), pelas 16 avos de final da Copa do Mundo.
O atacante do Arsenal acabou com qualquer possibilidade de eliminação precoce do Brasil no Mundial. E este ato, mexe com a cabeça do jogador.
Martinelli balançou as redes pela primeira vez em Copas do Mundo. O atacante disse não ter dimensão do feito realizado.
— Não tem nem como eu explicar o que eu estou sentindo agora. Acho que a ficha só vai cair daqui a um tempo — explicou.
Gabriel Martinelli relembrou a finalização na trave na vitória sobre o Haiti na segunda rodada da fase de grupos.
— Eu sabia que teria outra oportunidade. Hoje consegui fazer o gol da classificação. Muito feliz pela partida de toda a equipe, que se doou ao máximo o jogo inteiro — afirmou.
A Seleção Brasileira está garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo e espera o vencedor do jogo entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer o próximo adversário no torneio.
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