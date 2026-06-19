"Muitos gostariam de estar no nosso lugar", diz técnico do Haiti antes de enfrentar o Brasil

Migné considerou um privilégio enfrentar jogadores do calibre de Vini Jr. FRANCK FIFE / AFP

O técnico do Haiti, Sébastien Migné, espera que sua equipe deixe o povo haitiano orgulhoso na partida desta sexta-feira (19), às 21h30min (horário de Brasília), contra o Brasil, um jogo de Copa do Mundo que, segundo ele, "muitos adorariam" disputar.

Em sua primeira participação na Copa do Mundo em 52 anos, a seleção caribenha teve uma atuação respeitável contra a Escócia, em que perdeu por 1 a 0, e agora buscará fazer frente aos pentacampeões mundiais, que tentam recuperar sua imagem após um empate diante do Marrocos.

— Espero que possamos deixar os haitianos orgulhosos de sua seleção. Acho que passamos uma boa imagem (contra a Escócia). Infelizmente, isso não veio acompanhado de um resultado positivo — disse Migné nesta quinta-feira (18), em entrevista coletiva na Filadélfia, palco da partida de sexta-feira.

— Mas acredito que mostramos que nossa participação nesta Copa do Mundo não é obra do acaso e que a atuação de amanhã será ainda melhor para que possamos mostrar do que somos capazes — acrescentou.

"Emoção intensa"

O técnico francês, de 53 anos, afirmou que uma das mensagens que transmitirá aos seus defensores é que, contra a seleção canarinho, "eles terão de correr mais do que correram no jogo" contra os escoceses.

— Podemos prever que, mesmo após esta partida, não chegaremos ao terceiro jogo (contra o Marrocos) com as esperanças ainda vivas. Portanto, o objetivo é deixar uma boa imagem da nossa equipe e mostrar que merecíamos a classificação — acrescentou.

O Haiti está em último lugar no Grupo C, ainda sem pontos.

Uma derrota deixaria a equipe sem qualquer chance de garantir uma das duas vagas diretas para os 16-avos de final.

— É extraordinário e, mais uma vez, temos muita sorte. Muitos gostariam de estar no nosso lugar — afirmou.

— Quando se começa nesta profissão, seja como jogador ou treinador, é para vivenciar este tipo de emoção intensa. Como haitiano, muitas vezes enfrentamos momentos mais difíceis do que fáceis, e agora o futebol está nos dando a oportunidade de vivenciar momentos marcantes e grandes emoções.

* AFP