"Muito nervoso, mas feliz", diz Neymar após estreia na Copa do Mundo

Aos 34 anos, o atacante entrou em campo no minuto 76 no lugar de Matheus Cunha. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Enfim, chegou o momento de Neymar. O camisa 10 da Seleção estreou na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, nesta quarta-feira (24), entrando em campo no segundo tempo da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia.

Aos 34 anos, o atacante entrou em campo no minuto 76 no lugar de Matheus Cunha no confronto que encerrou a participação do Brasil no Grupo C do Mundial.

O público no Hard Rock Stadium, em Miami, o recebeu com uma enorme ovação:

— Muito nervoso, mas feliz —, disse Neymar com um sorriso enorme após a partida, durante uma breve conversa com o ex-jogador brasileiro Denilson na TV Globo.

Maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols, Neymar disputa sua quarta Copa do Mundo, depois das edições de 2014, 2018 e 2022.

O jogo contra a Escócia foi o seu 14º no torneio, no qual tem um retrospecto de oito gols marcados e quatro assistências.

— A sensação de voltar é maravilhosa — comentou

Devido a uma lesão muscular na panturrilha direita, o astro do Santos ficou de fora dos dois primeiros jogos da Seleção na América do Norte: o empate em 1 a 1 com o Marrocos e a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti.

— A sensação de voltar é maravilhosa. Nosso objetivo é estar aqui na Seleção, jogar mais uma Copa do Mundo. E eu consegui isso, então estou muito contente, muito feliz. Agradeço a todo mundo que torceu — acrescentou

Ele estava afastado dos gramados desde meados de maio, quando fez seu último jogo pelo 'Peixe'.

— Ele mereceu jogar. Trabalhou, treinou muito. Tem sua qualidade, pode ajudar a equipe. Jogou pouco, mas jogou bem — disse o técnico da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti.

Quando esteve em campo, Neymar atuou pelo centro do ataque, com liberdade para se movimentar.

Pelo Santos, disputou apenas oito dos 18 jogos da equipe no Campeonato Brasileiro, mas Ancelotti decidiu contar com ele.

Neymar não vestia a 'Amarelinha' desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho na derrota por 2 a 0 para o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial.

* AFP