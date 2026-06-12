Morre Brito, zagueiro tricampeão mundial pela Seleção e com passagem pelo Inter

Brito foi tricampeão mundial em 1970. Arquivo pessoal / Instagram @brito1970oficial

Mais uma parte da memória viva do futebol brasileiro se perdeu na noite desta quinta-feira (11). Campeão mundial em 1970, o zagueiro Brito morreu aos 86 anos vítima de um quadro de pneumonia, de acordo com O Globo. A morte foi confirmada no perfil oficial do ex-jogador nas redes sociais.

Dos brasileiros responsáveis por conquistar a taça Jules Rimet de forma definitiva para o Brasil, 24 vivos. São 26 falecidos entre os campeões em 1958, 1962 e 1970.

Hércules Brito Ruas morre no dia em que o Azteca voltou ao ser o principal palco do futebol mundial ao receber a abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul. O estádio recebeu afinal do Mundial de 1970, quando o Brasil conquistou o tricampeonato mundial.

Brito, o segundo da esq. para dir. Public Domain / Wikipedia/Reprodução

Em um time com estrelas como Pelé, Tostão, Jairzinho e outros, Brito formou ao lado de Piazza a zaga tricampeã no México. Naquele Mundial marcado pelo forte calor e jogos na altitude da Cidade do México, ele foi eleito como o jogador com o melhor preparo físico do elenco brasileiro. Também fez parte do grupo que disputou a Copa de 1966.

Formado pelo Vasco, Brito teve uma passagem pelo Inter no fim dos anos 1958, quando estava no início da carreira. Chegou aos Eucaliptos junto com o goleiro Sivuca e o volante Iberê, todos oriundos da equipe carioca.

Também vestiu outras camisas pesadas do futebol brasileiro, como Vasco, Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Athletico-PR.

CBF se manifesta

O presidente da CBF, Samir Xaud, se manifestou na noite desta quinta-feira sobre a importância do zagueiro para a história da Seleção: "Brito nos deixou como um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro. Sua contribuição para o tricampeonato mundial na Copa de 70 será eternamente lembrada por todos nós. Presto minha reverência a este ídolo do nosso país. Que sua raça seja uma inspiração para nossos jogadores que disputarão a Copa”.