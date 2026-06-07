Morando há nove anos nos EUA, ex-zagueiro do Inter conta como está a expectativa no país para a Copa do Mundo

Campeão gaúcho de 1997, Régis segue trabalhando com futebol. Eduardo Gabardo / Agencia RBS

Régis, ex-zagueiro do Inter, campeão gaúcho de 1997 e que foi titular na goleada de 5x2 contra o Grêmio naquele ano, mora há nove nos Estados Unidos, onde trabalha com futebol. Atualmente se prepara para o início da atividade como representante de jogadores.

Sua base em Nova Jersey é a cidade de Caldwell, próxima da concentração da Seleção Brasileira, e também do MetLife Stadium, principal palco da Copa do Mundo.

A reportagem de Zero Hora teve a oportunidade de conversar com o ex-zagueiro antes do início da Copa, e ele contou como está a espera pelo torneio na região.

— Nessas cidades em que residem mais os americanos, não se vê muita coisa de Copa do Mundo. No Brasil, chega na Copa do Mundo, o ambiente do Mundial é no país todo. Claro que tem lugares aqui perto em que a situação é um pouco diferente, como em Newark, que tem brasileiros e muitos latinos, onde existe um pouco mais de expectativa — explicou Régis.

Além de jogar no Inter na década de 1990, Régis atuou entre 2000 e 2005 também em clubes como Fluminense, São Paulo e Cruzeiro. Com grande experiência no futebol, o ex-atleta acredita em bom desempenho do Brasil no Mundial:

— O Brasil teve algumas dificuldades neste ciclo, mas sabemos que na Copa somos muito fortes e se pegar confiança é difícil segurar. Então acredito em uma boa campanha.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo contra Marrocos no próximo sábado (13), às 19h.