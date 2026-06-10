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Moradora de Gramado, irmã de Cristiano Ronaldo quer viver intensamente a última Copa do craque: "Meu foco é a última dança"

Katia Aveiro é casada com um gaúcho e mora no Estado com a família 

Kassiane Michel

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