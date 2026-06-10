Katia Aveiro tem empreendimentos em Gramado. Instagram / Reprodução

A relação da família do jogador de futebol Cristiano Ronaldo com o Rio Grande do Sul já tem quase uma década. Katia Aveiro, irmã do craque português, é casada com o gaúcho Alexandre Bertolucci Júnior.

Em 2017, Katia conheceu Gramado, cidade natal do marido, e se apaixonou pela cidade. Ela, Alexandre e os filhos moram na área central do município.

Cristiano Ronaldo é o caçula dos Aveiro, seguido dos irmãos Katia, Elma e Hugo. O pai, Dinis Aveiro, morreu em 2005.

Um dos filhos de Katia está seguindo os passos do tio. Dinis Pereira assinou o seu primeiro contrato de formação no futebol no início deste mês. O atacante de 16 anos firmou um vínculo com o Vitória de Guimarães, de Portugal.

Investimentos na cidade

A família Aveiro já teve um restaurante na cidade: o Casa Aveiro by Dolores, que servia receitas da culinária lusitana, inaugurado em 2018, mas que encerrou suas atividades.

Em janeiro deste ano, Katia e o marido anunciaram um novo empreendimento em Gramado. A Incorporadora Ursa, criada por eles em conjunto com outros familiares, apresentou o Residencial Flag, que marca a estreia da incorporadora no setor imobiliário.

O prédio será construído na Avenida Borges de Medeiros, em frente à Rótula das Bandeiras, um dos principais pontos do município. A entrega está prevista para 2028. Em fase de reservas, as unidades têm preços iniciais de R$ 2,3 milhões.

Além de empresária, ela é influenciadora, com mais de 1,5 milhão de seguidores, cantora e dona de uma marca de roupas e acessórios. Mesmo com uma vida de alto padrão, Katia é considerada uma pessoa simples e costuma atender aos fãs que a param pelas ruas da Serra.

Em 2024, um vídeo em que ela aparece comendo pastel e bebendo cerveja com as amigas na Tenda do Pastel 84, às margens da RS-020, em Gravataí, Região Metropolitana de Porto Alegre, viralizou nas redes sociais.

A última dança de CR7

Katia conta que está se preparando para viajar para os Estados Unidos para ver o que deve ser a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos, o português está em busca de um dos poucos títulos que faltam para a sua galeria. CR7 foi eleito cinco vezes o melhor do mundo.

Em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (9), Katia disse que está emocionada e que espera viver intensamente a última Copa do irmão:

— O meu foco é a última dança, as recordações que vou guardar, a emoção que vou viver, ao desporto que vou assistir, à competição que vou assistir, às emoções que vou viver.

Em um vídeo publicado nos stories, Katia contou que foi abordada por uma mulher em um mercado, que perguntou se ela iria assistir aos jogos. A portuguesa confirmou que sim. No entanto, o que mais a surpreendeu foi a pergunta seguinte: se já havia escolhido a roupa. Apesar de gostar de estar bem-vestida, Katia disse que seu foco será o conforto

— A camisa da seleção do meu irmão que ele já jogou, é certo. Vou com as cores do meu país, posso até personalizar umas calças com as cores do meu país, mas de salto alto não vou. Isso posso garantir para vocês. Vou com o meu tenizinho — comentou.

A estreia de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo 2026 será no dia 17 de junho, às 14h. A seleção portuguesa vai enfrentar o RD Congo no NRG Stadium, em Houston, no Texas (EUA).