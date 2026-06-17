Mira calibrada e letal na pequena área: como foi a estreia de Haaland em Copas do Mundo

Haaland foi o principal destaque da seleção da Noruega. JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Erling Haaland, enfim, debutou em Copas do Mundo. E a estreia não podia ter sido melhor: autor de dois gols, o artilheiro do Manchester City comandou a goleada por 4 a 1 da Noruega sobre o Iraque, nesta terça-feira (16), em Boston.

Ele precisou de apenas 45 minutos para marcar seus dois primeiros gols na história dos Mundiais. No segundo, é bem verdade, ele contou com a contribuição do goleiro. Mas estava lá, na pequena área, para aproveitar o vacilo e mandar para a rede.

No gol que abriu o placar, no entanto, mostrou o faro de gol que fez dele artilheiro da Premier League. Após cruzamento da esquerda, mergulhou para, com a canhota, anotar o primeiro.

De acordo com o Sofascore, a atuação de Haaland ficou condizente com os gols esperados (1.94). Ainda segundo a plataforma, dos cinco chutes no alvo, quatro foram de Haaland.

Ele foi o melhor em campo pela plataforma, com nota 8.1. A posse de bola da Noruega, no entanto, se concentrou no meio-campo, apesar do volume ofensivo do time europeu.

Nas duas vezes em que marcou, Haaland estava posicionado na pequena área. Assim, o mapa de calor do atacante, que jogou os 90 minutos, se concentraram mesmo na parte final do campo (veja abaixo).

Haaland na sua estreia em Copas. Sofascore / Reprodução

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