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Mira calibrada e letal na pequena área: como foi a estreia de Haaland em Copas do Mundo

Atacante do Manchester City marcou duas vezes em vitória por 4 a 1 da Noruega sobre o Iraque

Nicholas Lyra

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