Milésima partida da história das Copas termina em goleada do Japão e eliminação da Tunísia

Kamada abriu o placar para o Japão JULIO CESAR AGUILAR / AFP

O confronto entre Tunísia e Japão já entrou para a história antes mesmo de a bola rolar. A partida, disputada na madrugada deste domingo (21), marcou o milésimo jogo da história das Copas do Mundo. Em campo, a seleção japonesa confirmou o favoritismo e goleou por 4 a 0 no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México.

Com o resultado, a Tunísia teve suas chances de classificação para o mata-mata encerradas de forma matemática. Já o Japão segue forte na briga pela classificação no Grupo F, que também conta com Holanda e Suécia.

O jogo

Desde os primeiros minutos, os japoneses assumiram o controle das ações. A pressão inicial deu resultado rapidamente. Aos três minutos, Nakamura recebeu pela esquerda dentro da área, foi à linha de fundo e cruzou para Kamada, que apareceu na pequena área para completar e abrir o placar.

Mesmo em vantagem, o Japão manteve a intensidade e seguiu criando oportunidades. Aos nove minutos, Ueda finalizou rasteiro, mas o goleiro Aymen Dahmen evitou o segundo gol com uma grande defesa em cima da linha.

A insistência japonesa foi recompensada aos 30 minutos. Após receber na entrada da área, Ueda bateu cruzado, sem chances para Dahmen, ampliando a vantagem e dando ainda mais tranquilidade à equipe asiática. Bem organizada defensivamente e eficiente na recomposição, a seleção japonesa não deu chances ao time adversário e levou a vantagem de 2 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, a Tunísia melhorou sua atuação. Ainda assim, os japoneses seguiram controlando a partida e chegaram ao terceiro gol com Junya Ito, aos 23 minutos.

Mesmo com a boa vantagem, o Japão manteve a pressão e, antes do apito final, Kaishu Sano cruzou para Ueda cabecear e decretar a goleada: 4 a 0.

Situação do Grupo F

O Japão é o segundo colocado do Grupo F, com quatro pontos, atrás da líder Holanda no critério de gols marcados.

Em terceiro lugar aparece a Suécia, com três pontos. A Tunísia é a lanterna da chave, sem pontuar e já eliminada.