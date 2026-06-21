Copa do Mundo

Grupo F
Notícia

Milésima partida da história das Copas termina em goleada do Japão e eliminação da Tunísia

Japoneses fizeram valer o favoritismo, venceram por 4 a 0 e deixaram os tunisianos sem chances de avançar ao mata-mata 

Zero Hora

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