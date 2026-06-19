O México garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, no Estádio Akron, em Guadalajara, México. Romo marcou o único gol do confronto.
Com o resultado desta quinta-feira (18), pelo Grupo A da Copa do Mundo, a seleção mexicana tornou-se a primeira a se classificar para o mata-mata.
Veja como foi México x Coreia do Sul
Tabela da Copa do Mundo 2026
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