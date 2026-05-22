México x África do Sul: tudo sobre a abertura da Copa. Arte GZH

México e África do Sul se enfrentam nesta quinta (11), no jogo de abertura da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 16h, no Estádio Azteca (Cidade do México), na Cidade do México, México.

Onde assistir à México x África do Sul ao vivo

RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Onde será realizada a Copa do Mundo 2026?

A Copa do Mundo 2026 será no México, no Canadá e nos Estados Unidos. O Mundial terá dimensões inéditas: 104 partidas e participação de 48 países.

Quais canais vão transmitir os jogos da Copa do Mundo 2026?

Entre TV aberta e streaming, a Copa do Mundo 2026 será exibida na RBS TV, no SporTV, no Globoplay, na ge tv, na CazéTV, no SBT e na N Sports.

Quais são os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo 2026?

O Brasil, que está no Grupo C, enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da Seleção será diante dos marroquinos, no dia 13 de junho (sábado). O duelo contra o Haiti será no dia 19 (sexta-feira), e o confronto com a Escócia, no dia 24 (quarta-feira).

1ª rodada: Brasil x Marrocos - 13 de junho (sábado) - 19h (horário de Brasília) - Estádio de Nova York/ Nova Jersey (EUA);

Brasil x Marrocos - 13 de junho (sábado) - 19h (horário de Brasília) - Estádio de Nova York/ Nova Jersey (EUA); 2ª rodada: Brasil x Haiti - 19 de junho (sexta) - 21h30min (horário de Brasília) - Estádio da Filadélfia (EUA);

Brasil x Haiti - 19 de junho (sexta) - 21h30min (horário de Brasília) - Estádio da Filadélfia (EUA); 3ª rodada: Escócia x Brasil - 24 de junho (quarta) - 19h (horário de Brasília) - Estádio de Miami (EUA).

Tabela da Copa do Mundo 2026