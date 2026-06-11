O México estreou com vitória na Copa do Mundo. Uma das sedes do torneio, o país superou a África do Sul por 2 a 0 no jogo de abertura do Mundial.
O primeiro gol do Mundial foi marcado por Quiñones. Depois, Raúl Jiménez ampliou o placar na segunda etapa. Siga a repercussão do jogo acima.
Veja como foi México x África do Sul
Os principais destaques de México x África do Sul
Tabela da Copa do Mundo 2026
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