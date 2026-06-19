México vence a Coreia do Sul e é a primeira seleção classificada à segunda fase da Copa do Mundo

Romo foi o único a balançar as redes no confronto desta quinta (18). ULISES RUIZ / AFP

A próxima fase da Copa do Mundo já começa a se desenhar. Nesta quinta-feira (18), pela segunda rodada do Grupo A, em Guadalajara, o México venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e garantiu lugar na próxima fase.

Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, os mexicanos carimbam também a primeira posição da chave. Na inédita fase de 16 avos, o México (primeiro a avançar nesse Mundial) vai encarar um dos melhores terceiros colocados entre os grupos C, E, F, H ou I.

Primeiro tempo equilibrado

O som dos gritos de "olé" da entusiasmada torcida mexicana embalou o início da partida. O primeiro tempo foi amarrado, com muita troca de passes no meio de campo e algumas poucas escapadas.

Son teve as melhores chances da equipe asiática. Em uma oportunidade, o camisa 7 foi lançado, encobriu o goleiro, e o zagueiro salvou quase em cima da linha. Contudo, a arbitragem assinalou o impedimento.

O primeiro tempo seguiu equilibrado, com as defesas fazendo seu papel. Aos 40 minutos, Woo recebeu livre na esquerda, bateu mal e a bola foi longe. Quando as equipes foram para o intervalo, parecia que o acordo pelo empate estava fechado.

Romo decide para o México

Mas os mexicanos voltaram com intenção de mexer no placar. E contaram com uma ajudinha do goleiro sul-coreano para fazer 1 a 0 aos quatro minutos. Seung-Gyu deixou a meta para segurar o cruzamento que chegava à sua área, mas trombou com o colega de equipe, se atrapalhou e deixou a bola de bandeja para Romo finalizar.

Nos 37 minutos que se seguiram, o México esteve mais perto de ampliar do que a Coreia de conquistar o empate. Os comandados do técnico Hong Myung-Bo tiveram suas esperanças soterradas aos 41, quando o goleiro Tala Rangel fez uma defesa inacreditável em dois tempos que selou a vitória mexicana.

Situação do Grupo A

Com o resultado, o México garantiu a primeira posição do Grupo A com seis pontos. Depois vem a Coreia do Sul, com três. Como o confronto direto é o primeiro critério, os sul-coreanos não ultrapassarão os mexicanos. República Tcheca e África do Sul estão empatadas em um ponto, com vantagem para a equipe europeia, que ocupa o terceiro lugar pelo saldo de gols.

O Grupo A volta a campo na próxima quarta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos. As duas partidas ocorrem às 22h: África do Sul x Coreia do Sul e República Tcheca x México.