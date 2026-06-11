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Ponto facultativo e organização em meio ao caos: como o México se prepara para receber a abertura da Copa

Enquanto conflitos políticos fervem nos EUA, mexicanos orgulhosos verão sua seleção dar o ponta pé inicial da competição contra o África do Sul

Leonardo Oliveira

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