Messi vai jogar hoje? Argentina faz último amistoso antes da Copa do Mundo nesta terça; saiba onde assistir

A Argentina enfrenta a Islândia nesta terça-feira (9) pelo último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. A bola rola a partir das 21h30min (horário de Brasília), no Jordan-Hare Stadium, na cidade de Alburn, no Alabama, nos Estados Unidos.
Depois de ficar no banco durante a vitória da seleção argentina sobre Honduras no último sábado (6), a expectativa é que Messi esteja entre em campo nesta terça. Em coletiva de imprensa, o técnico Lionel Scaloni confirmou que o camisa 10 "vai ter minutos" contra a Islândia, mas não sabe quantos.
O craque argentino se recupera de uma sobrecarga associada à fadiga muscular na posterior da coxa esquerda. A condição foi identificada após o jogo o último jogo do Inter Miami pré-Copa, em 24 de maio contra o Philadelphia Union. Messi saiu no segundo tempo da partida.
O departamento médico da Argentina ainda tem o goleiro Dibu Martínez, os laterais Molina e Montiel, os meio-campistas Leandro Paredes e Nico Paz e o atacante Julián Álvarez, que são dúvida para o amistoso.
Escalações para Argentina x Islândia
Argentina: Rulli; Giay, Otamendi, Lisandro Martínez, Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez e Flaco López. Técnico: Lionel Scaloni.
Islândia: Valdimarsson; Sampsted, Grétarsson, Magnússon, Tómasson; Gunnarsson, Jóhannesson e Haraldsson; Thorsteinsson, Gudmundsson, Gudjohnsen (Óskarsson). Técnico: Arnar Bergmann Gunnlaugsson.
Onde assistir Argentina x Islândia
- A CazéTV anuncia a transmissão.
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