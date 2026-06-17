Messi supera Pelé em Copas, mas jogou mil minutos a mais; compare números

A mágica atuação de Lionel Messi contra a Argélia na noite de terça-feira pelo Grupo J da Copa do Mundo, com três gols marcados, fez o debate sobre o argentino ser melhor do que Pelé reascender para algumas pessoas. Afinal, ele superou o brasileiro em participações em gols em Copas, com 24 contra 21.
Os números mostram isso, contudo, precisam ser analisados por completo. Pelé jogou 13 partidas a menos, o que significa 1.060 minutos que Messi teve a mais para alcançar essa marca.
O camisa 10 brasileiro precisava de 60 minutos para ter uma participação em gol da Seleção Brasileira. Por outro lado, o argentino precisa de 96 minutos para participar em gol do seu país.
Pelé disputou quatro Copas do Mundo, totalizando 14 jogos (1.260 minutos). Foram 12 gols marcados e nove assistências. Messi está em seu sexto Mundial, com 27 partidas (2.320 minutos) até o momento, 16 gols e oito assistências.
Veja os números
Pelé em Copas
- 1958 - 6 gols em 4 jogos
- 1962 - 1 gol em 2 jogos
- 1966 - 1 gol em 2 jogos
- 1970 - 4 gols em 6 jogos
- 12 gols e 9 assistências em 14 jogos
- 1.260 minutos (1 gol a cada 105 minutos), média de 0,85 gols
Messi em Copas
- 2006 - 1 gol em 3 jogos (2 saindo do banco)
- 2010 - 5 jogos
- 2014 - 4 gols em 7 jogos
- 2018 - 1 gol em 4 jogos
- 2022 - 7 gols em 7 jogos
- 2026 - 3 gols em 1 jogo
- 16 gols e 8 assistências em 27 jogos
- 2.320 minutos (1 gol a cada 145 minutos), média de 0,59 gols
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