Messi supera Pelé em Copas, mas jogou mil minutos a mais; compare números

Messi marcou três vezes na estreia da Argentina. ROBERTO SCHMIDT / AFP

A mágica atuação de Lionel Messi contra a Argélia na noite de terça-feira pelo Grupo J da Copa do Mundo, com três gols marcados, fez o debate sobre o argentino ser melhor do que Pelé reascender para algumas pessoas. Afinal, ele superou o brasileiro em participações em gols em Copas, com 24 contra 21.

Os números mostram isso, contudo, precisam ser analisados por completo. Pelé jogou 13 partidas a menos, o que significa 1.060 minutos que Messi teve a mais para alcançar essa marca.

O camisa 10 brasileiro precisava de 60 minutos para ter uma participação em gol da Seleção Brasileira. Por outro lado, o argentino precisa de 96 minutos para participar em gol do seu país.

Pelé disputou quatro Copas do Mundo, totalizando 14 jogos (1.260 minutos). Foram 12 gols marcados e nove assistências. Messi está em seu sexto Mundial, com 27 partidas (2.320 minutos) até o momento, 16 gols e oito assistências.

Veja os números

Pelé em Copas

1958 - 6 gols em 4 jogos

- 6 gols em 4 jogos 1962 - 1 gol em 2 jogos

- 1 gol em 2 jogos 1966 - 1 gol em 2 jogos

- 1 gol em 2 jogos 1970 - 4 gols em 6 jogos

- 4 gols em 6 jogos 12 gols e 9 assistências em 14 jogos

1.260 minutos (1 gol a cada 105 minutos), média de 0,85 gols

Messi em Copas

2006 - 1 gol em 3 jogos (2 saindo do banco)

- 1 gol em 3 jogos (2 saindo do banco) 2010 - 5 jogos

- 5 jogos 2014 - 4 gols em 7 jogos

- 4 gols em 7 jogos 2018 - 1 gol em 4 jogos

- 1 gol em 4 jogos 2022 - 7 gols em 7 jogos

- 7 gols em 7 jogos 2026 - 3 gols em 1 jogo

- 3 gols em 1 jogo 16 gols e 8 assistências em 27 jogos

2.320 minutos (1 gol a cada 145 minutos), média de 0,59 gols

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar



