Messi supera Pelé e bate recorde na história das Copas; entenda os números 

Messi chegou a 24 participações em gols em Mundiais. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Messi segue fazendo história em Copas do Mundo. O argentino alcançou nesta terça-feira (16) um feito extraordinário. Ao marcar três gols da Argentina contra a Argélia, pelo Grupo J, o craque argentino ultrapassou Pelé em participações em gols no Mundial.

O camisa 10 chegou a 24 ações diretas que resultaram em bolas na rede: 16 gols e oito assistências. Pelé possui 21, sendo 12 gols e nove assistências.

Para alcançar tal feito, Messi precisou de 27 jogos distribuídos em seis edições de Copa do Mundo. Em contrapartida, Pelé disputou 14 partidas para alcançar o feito.

O brasileiro, no entanto, segue com maior número de assistências realizadas em comparação ao argentino — sendo nove para o ex-jogador e oito para Messi. No quesito gol, o atual jogador do Inter Miami possui 16 bolas na rede contra 12 do Rei.

Empatado com Klose

Messi chegou a 16 gols em Copa do Mundo, superou o atacante Ronaldo Fenômeno (15) e igualou o alemão Miroslav Klose. Antes da partida, Messi havia sido ultrapassado por Mbappé, que marcou duas vezes na vitória da França sobre o Senegal e chegou a 14 gols.

Os recordes não param

Os gols marcados sobre a Argélia trouxeram outro marco engrandecedor para a história de Messi em Copas do Mundo. O craque argentino igualou Cristiano e ambos são os únicos atletas a marcar em cinco edições diferentes de Mundial. Messi balançou as redes em 2006, 2014, 2018, 2022 e 2026.

Cristiano Ronaldo, no entanto, ainda não disputou uma partida na edição de 2026 e pode superar o argentino nesta quarta-feira (17), contra o Congo, às 14h.

Edições de Copa do Mundo que Messi e Cristiano Ronaldo balançaram a rede:

Lionel Messi (Argentina): 2006, 2014, 2018, 2022 e 2026

2006, 2014, 2018, 2022 e 2026 Cristiano Ronaldo (Portugal): 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022

Veja os números de participações em gols de Messi e Pelé em Copas

Messi em Copas do Mundo

27 jogos

16 gols

8 assistências

24 participações em gols

Pelé em Copas do Mundo:

14 jogos

12 gols

9 assistências

21 participações em gols