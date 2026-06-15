Messi "será ainda mais fundamental" nesta Copa do Mundo, diz Scaloni

Messi voltou a jogar, na última semana, em um amistoso contra a Islândia. JUAN MABROMATA / AFP

Na véspera da estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 contra a Argélia, o técnico Lionel Scaloni confirmou, nesta segunda-feira (15), que o líder da equipe, Lionel Messi, está em boas condições físicas e desempenhará um papel fundamental na luta pelo tetracampeonato.

— Todos querem ver Messi em campo, não apenas os argentinos, devido ao impacto que ele exerce sobre as pessoas — disse o treinador ao ser questionado sobre o astro durante uma coletiva de imprensa em Kansas City.

Prestes a completar 39 anos, o capitão da Albiceleste sofreu uma lesão muscular no final de maio, enquanto jogava pelo Inter Miami, o que gerou preocupação em seu país.

No entanto, a recuperação de Messi foi bem-sucedida. Ele voltou a jogar na semana passada em um amistoso contra a Islândia, atuando por 20 minutos e marcando um gol de pênalti.

As declarações de Scaloni indicaram que Messi está pronto para estrear nesta terça-feira (16) naquela que será a sexta Copa do Mundo de sua carreira, um recorde na história do torneio.

— Ele passou por diferentes estágios de forma física, mas sempre esteve presente. É o efeito que ele causa em todos e, para mim, isso sempre será assim. Não vejo nada de negativo em tê-lo em campo — afirmou Scaloni.

— Para nós, isso sempre foi fundamental e agora será ainda mais. E ele está bem — resumiu o técnico durante sua coletiva de imprensa no estádio de Kansas City.

Quanto ao restante do time titular, Scaloni confirmou a intenção de escalar Emiliano "Dibu" Martínez no gol, agora recuperado de uma fratura em um dedo da mão direita, e afirmou que o atacante Julián Álvarez está à disposição após problemas no tornozelo, embora não tenha confirmado se ele começaria a partida.

* AFP