Messi se torna o maior goleador da história das Copas do Mundo

Estamos diante de um dia especial. Histórico. Ao marcar contra a Áustria nesta segunda-feira (22), Messi chegou a 18 gols em Copas do Mundo.
Ele deixou Miroslav Klose para trás e se isolou como o maior goleador da história dos Mundiais. O alemão era o recordista desde 2014.
Pouco antes de abrir o placar, Messi havia desperdiçado um pênalti. Nos acréscimos, ele marcou o segundo da vitória por 2 a 0 sobre a Áustria.
O primeiro gol do argentino em Copas foi em 2006. Na época, com 18 anos, fechou a goleada por 5 a 0 da Argentina sobre a Sérvia e Montenegro, pela fase de grupos do Mundial da Alemanha.
Passou em branco em 2010. Foi vice no Brasil em 2014. Após a eliminação para a França, em 2018, parecia que Messi não havia nascido para brilhar em Copas do Mundo. O título em 2022 desmentiu a tese.
Na campanha do tricampeonato, teve sua jornada mais artilheira, com sete gols.
Quantos gols Messi marcou em cada Copa do Mundo
- 2006 - 1 gol
- 2010 - Nenhum gol
- 2014 - 4 gols
- 2018 - 1 gol
- 2022 - 7 gols
- 2026 - 4 gols
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar