Messi sai do banco e resolve: como foi a goleada da Argentina no último jogo antes da Copa do Mundo

Lionel Messi começou no banco de reservas. TODD KIRKLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A noite desta terça-feira (9) marcou o último teste da atual campeã do mundo antes da Copa. A Argentina enfrentou e goleou a Islândia por 3 a 0, no Jordan-Hare Stadium, em Auburn, Alabama.

Lionel Messi começou no banco de reservas. Mas entrou e resolveu. Por outro lado, Flaco López, atacante do Palmeiras, iniciou entre os titulares.

Lautaro Martínez e Almada, que foram titulares na vitória por 2 a 0 sobre Honduras no sábado (6), também começaram no banco. Assim, Scaloni realizou os últimos testes, especialmente no setor ofensivo.

O time que começou a partida tinha Rulli, Giay, Otamendi, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Lo Celso, Valentín Barco, Palacios e Giuliano Simeone; Nico Paz e Flaco López.

O gol cedo, marcado por Valentin Barco após um bate-rebate na área, indicava que seria um primeiro tempo movimentado. No entanto, isso não ocorreu. Além da bola na rede, foram só três chutes a gol da Argentina — a Islândia só ameaçou a meta de Rulli nos acréscimos.

Aberto pelo lado esquerdo na faixa do meio-campo, Barco foi quem mais apareceu. Além do gol, a movimentação do jogador do Estrasburgo ajudou a destravar um pouco o setor, na criação de jogadas e distribuição de passes.

O gênio decidiu

No segundo tempo, mais testes de Scaloni. Já no intervalo, quatro trocas: entraram Cuti Romero, De Paul, Mac Allister e Lautaro Martínez, para as saídas de Palacios, Lo Celso, Barco e Flaco López.

Perto dos 20 minutos da etapa final, o alvoroço na arquibancada indicava a mudança que todos esperavam. Lionel Messi foi chamado por Scaloni para ganhar minutagem antes do Mundial.

E ele precisou de apenas um toque na bola para praticamente resolver a partida. Com um passe genial entre linhas, achou Lautaro Martínez, que foi derrubado pelo goleiro. O pênalti foi convertido justamente pelo camisa 10.

A jogada do terceiro gol, que transformou a partida em goleada, também iniciou por ele. Após triangulação na direita, a bola chegou até De Paul. Ele achou Almada, que só empurrou em um gol vazio para dar números finais ao jogo. 3 a 0.

A Argentina está no grupo J da Copa do Mundo, com Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia dos "Hermanos" no Mundial é contra os argelinos, na terça-feira (16), às 22h, em Kansas City.