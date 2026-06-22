Messi perde pênalti e adia chance de se tornar o maior artilheiro da história das Copas

A chance de se tornar o maior artilheiro da história das Copas esteve no pé direito de Messi, no entanto, ele perdeu. Aos oito minutos do primeiro tempo, o camisa 10 da Argentina bateu o pênalti contra a Áustria para fora.
Portanto, Messi segue empatado com Miroslave Klose, com 16 gols cada. O argentino igualou a marca na estreia, após três gols diante da Argélia.
Messi chega a marca de 33 pênaltis perdidos na carreira, sendo o terceiro em Copas do Mundo — um recorde negativo para o camisa 10. Ao todo ele já acertou 116, com quatro acertos em Mundiais, de acordo com dados do Transfermartk.
Pênaltis perdidos por Messi em Copas
Rússia 2018 - Fase de Grupos
- Islândia 1x1 Argentina
Catar 2022 - Fase de Grupos
- Polônia 0x2 Argentina
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