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Messi lidera a artilharia histórica das Copas, mas tem a pior média entre os sete maiores goleadores; entenda 

Argentino tem média de 0,59 gol por jogo; Fontaine, da França, alcançou dois por partida em 1958

Zero Hora

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