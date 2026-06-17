Messi lidera a artilharia histórica das Copas, mas tem a pior média entre os sete maiores goleadores; entenda 

Messi possui 16 gols em Copas do Mundo e está empatado com Klose na artilharia geral. Juan Mambromata / AFP

As estreias de Lionel Messi e Kylian Mbappé movimentaram a artilharia geral das Copas do Mundo. O francês balançou as redes duas vezes na vitória da França sobre Senegal e ultrapassou Pelé, chegando a 14 gols marcados. Já o argentino marcou um hat-trick contra a Argélia e se tornou o maior artilheiro da história do Mundial ao lado do alemão Miroslav Klose, com 16 gols.

Apesar de figurar entre os líderes do ranking de artilheiros, Messi tem média de 0,59 gol por jogo. Na comparação com outros jogadores que aparecem abaixo dele na lista, o aproveitamento do argentino de 38 anos é o pior entre os sete primeiros colocados da lista.

Entre os jogadores presentes no ranking, o argentino é o que mais acumula partidas e participações em Copas do Mundo: são 27 jogos em seis edições do torneio. Para se ter uma ideia, os atletas com o segundo maior número de Copas disputadas são Pelé e Klose, com quatro cada.

Ambos apresentam média de gols superior à de Messi. Pelé registrou 0,85 gol por jogo, enquanto o alemão alcançou média de 0,66.

Dessa forma, o argentino fez valer a longevidade em Mundiais e aproveitou o maior número de partidas para alcançar o topo da artilharia histórica da competição. Vale destacar que Messi ainda pode disputar até sete jogos na Copa do Mundo de 2026, aumentando ainda mais a diferença de gols e jogos computados.

Aproveitamentos fantásticos

Just Fontaine na Copa do Mundo de 1958. Divulgação / Fifa

Entre os sete maiores artilheiros de Copas, o líder em aproveitamento é o francês Just Fontaine com 13 gols marcados em apenas uma edição de Mundial – em 1958 quando jogou seis partidas. A média de Fontaine é de 2,1 gols por jogo.

Gerd Muller também ganha posições no ranking quando o assunto é gol por jogo. O alemão marcou 14 vezes em 13 partidas, alcançando 1,1 gols por duelo jogado.

O fator desproporcional é Kylian Mbappé. O atual camisa 10 da França soma 14 gols em apenas 15 jogos e está na quinta colocação geral do ranking. Com apenas 27 anos, o francês tem uma média de 0,93 gols por jogo em apenas duas edições completas (disputa em 2026 a terceira).

Ranking do Top-7 artilheiros da história das Copas do Mundo

Messi - 16 gols em 27 jogos (seis Copas do Mundo) Klose - 16 gols em 24 jogos (quatro Copas do Mundo) Ronaldo - 15 gols em 19 jogos (três Copas do Mundo) Gerd Muller - 14 gols em 13 jogos (duas Copas do Mundo) Mbappé - 14 gols em 15 jogos (três Copas do Mundo) Just Fontaine - 13 gols em seis jogos (uma Copa do Mundo) Pelé - 12 gols em 14 jogos (quatro Copas do Mundo)

Ranking de média de gols por jogo dos artilheiros da história das Copas do Mundo

Just Fontaine - 2,1 gols Gerd Muller - 1,1 gol Mbappé - 0,93 gol Pelé - 0,85 gol Ronaldo - 0,78 gol Klose - 0,66 gol Messi - 0,59 gol

Fazendo valer as participações

Messi também alcançou outro feito e ampliou ainda o seu lugar na história das Copas: ao lado de Cristiano Ronaldo, o jogador do Inter Miami é o único atleta que marcou gols em cinco edições diferentes do Mundial.

A primeira Copa do Mundo disputada pelo argentino foi em 2006, alcançando em 2026 a sua sexta participação seguida em Mundiais. Ao longo desse período, Messi não balançou as redes apenas na Copa do Mundo de 2010, sediada na África do Sul.