Messi já foi artilheiro em Copa do Mundo? Veja os goleadores de cada edição

Messi estreou na Copa 2026 com três gols. ROBERTO SCHMIDT / AFP

A primeira rodada da Copa do Mundo mostrou que a briga pela artilharia da competição será pesada. Logo na estreia, Messi marcou três vezes, enquanto Mbappé e Haaland fizeram dois cada, assim como Havertz na goleada da Alemanha.

Curiosamente, o astro argentino nunca foi artilheiro de uma edição, ainda que tenha se igualado a Klose como maior goleador na história dos Mundiais: 16.

Kane, pela Inglaterra, é um dos postulantes à Chuteira de Ouro da Fifa. Na Rússia, em 2018, ele foi o artilheiro, marcando seis vezes. Em 2026, já estreou fazendo dois no 4 a 2 sobre a Croácia.

Em atividade e presente nesta edição, James Rodríguez fez seis gols em 2014 e foi o goleador no Brasil.

O Brasil já teve artilheiro em quatro edições: em 1938, Leônidas fez sete. Em 1950, Ademir marcou nove. Em 1962, Garrincha fez quatro e dividiu a honraria com outros quatro atletas. E em 2002, Ronaldo Fenômeno anotou oito gols.

Artilheiros de cada Copa