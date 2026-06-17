Messi já foi artilheiro em Copa do Mundo? Veja os goleadores de cada edição

A primeira rodada da Copa do Mundo mostrou que a briga pela artilharia da competição será pesada. Logo na estreia, Messi marcou três vezes, enquanto Mbappé e Haaland fizeram dois cada, assim como Havertz na goleada da Alemanha.
Curiosamente, o astro argentino nunca foi artilheiro de uma edição, ainda que tenha se igualado a Klose como maior goleador na história dos Mundiais: 16.
Kane, pela Inglaterra, é um dos postulantes à Chuteira de Ouro da Fifa. Na Rússia, em 2018, ele foi o artilheiro, marcando seis vezes. Em 2026, já estreou fazendo dois no 4 a 2 sobre a Croácia.
Em atividade e presente nesta edição, James Rodríguez fez seis gols em 2014 e foi o goleador no Brasil.
O Brasil já teve artilheiro em quatro edições: em 1938, Leônidas fez sete. Em 1950, Ademir marcou nove. Em 1962, Garrincha fez quatro e dividiu a honraria com outros quatro atletas. E em 2002, Ronaldo Fenômeno anotou oito gols.
Artilheiros de cada Copa
- Catar 2022: Kylian Mbappé (França) - 8 gols
- Rússia 2018: Harry Kane (Inglaterra) - 6 gols
- Brasil 2014: James Rodríguez (Colômbia) - 6 gols
- África do Sul 2010: Thomas Muller (Alemanha), David Villa (Espanha), Wesley Sneijder (Holanda) e Diego Forlán (Uruguai) - 5 gols
- Alemanha 2006: Miroslav Klose (Alemanha) - 5 gols
- Coreia do Sul e Japão 2002: Ronaldo (Brasil) - 8 gols
- França 1998: Davor Suker (Croácia) - 6 gols
- Estados Unidos 1994: Hristo Stoichkov (Bulgária) e Oleg Salenko (Rússia) - 6 gols
- Itália 1990: Salvatore Schillaci (Itália) - 6 gols
- México 1986: Gary Lineker (Inglaterra) - 6 gols
- Espanha 1982: Paolo Rossi (Itália) - 6 gols
- Argentina 1978: Mario Kempes (Argentina) - 6 gols
- Alemanha 1974: Grzegorz Lato (Polônia) - 7 gols
- México 1970: Gerd Muller (Alemanha) - 10 gols
- Inglaterra 1966: Eusébio (Portugal) - 9 gols
- Chile 1962: Garrincha (Brasil), Vavá (Brasil), Florian Albert (Hungria), Valentin Ivanov (União Soviética), Drazan Jerkovic (Iugoslávia) e Leonel Sánchez (Chile) - 4 gols
- Suécia 1958: Just Fontaine (França) - 13 gols
- Hungria 1954: Sandor Kocsis (Hungria) - 11 gols
- Brasil 1950: Ademir (Brasil) - 9 gols
- França 1938: Leônidas (Brasil) - 7 gols
- Itália 1934: Oldrich Nejedly (Tchecoslováquia) - 5 gols
- Uruguai 1930: Guillermo Stabile (Argentina) - 8 gols