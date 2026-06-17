Messi faz três em filho de Zidane e iguala recordista de gols em Copas do Mundo

Ao abrir o marcador diante da Argélia, em Kansas, na estreia da Argentina no Grupo J, Lionel Messi igualou a marca do francês Mbappé em número de gols em Copas do Mundo, 14. No segundo tempo, o craque hermano marcou outros dois, chegando a 16 em Mundiais.
Assim, superou Ronaldo Fenômeno (15) e igualou-se ao alemão Miroslav Klose, que já se aposentou. E mais: Messi chega a 24 participações em gols nas Copas (oito assistências), deixando Pelé na segunda posição com 21 (13 gols e nove assistências).
Aos 17 minutos do primeiro tempo, Messi recebeu na entrada da área, encontrou espaço e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro argelino.
A curiosidade ficou por conta do camisa 10 da atual campeã mundial ter aberto o marcador contra Luca Zidane, goleiro argelino e filho do lendário meia Zinedine Zidane, campeão do mundo em 1998.
No segundo tempo, marcou com pé direito aos 14 minutos da etapa final, pegando rebote do goleiro. E aos 30 fez o terceiro, de canhota, da entrada da área. Minutos depois, foi substituído, sob fortes aplausos.
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