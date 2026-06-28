Copa do Mundo

Em Dallas
Notícia

Messi entra no segundo tempo, marca seu 19° gol em Copas do Mundo e brilha na vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Jordania

Atual campeã mundial entrou em campo com primeiro lugar da chave garantido e encerrou fase de grupos com 100% de aproveitamento

Leonardo Oliveira

De Dallas

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS