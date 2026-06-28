Messi entra no segundo tempo, marca seu 19° gol em Copas do Mundo e brilha na vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Jordania

Messi marcou seu sexto gol nesta Copa do Mundo. PAUL ELLIS / AFP

Messi, outra vez. A Argentina venceu a Jordania por 3 a 1 e, de novo, o maior astro desta Copa entregou um presente para todos. Foram pouco mais de 30 minutos em campo, alguns toques na bola e a bola na rede.

A Argentina fecha a primeira fase em primeiro lugar e com um caminho bem suave até a semifinal, com Cabo Verde, depois Egito ou Austrália e, nas quartas, uma seleção saída de Colômbia, Suíça e Senegal. Ou seja, Messi vai ter mais noites como essa aqui em Dallas.

Treino de luxo em Dallas

Foi um treino luxuoso. Em um estádio espetacular e todo o protocolo de Copa do Mundo. Mas foi um treino. Lionel Scaloni aproveitou para colocar reservas, promover a volta de nomes importantes que estavam em recuperação, como Tagliafico, e testar variações.

Colocou dois atacantes por dentro juntos, Lautaro Martínez e Julián Álvarez, numa formação pensada para o caso de ficar em algum momento sem Messi. Giuliano Simeone, atacante, foi pela direita. Como a Jordânia pouco oferecia de perigo, em raras ocasiões ele voltou para fechar a linha defensiva. Exequiel Palácios estava ali para qualquer emergência, como um lateral. Lo Celso e Nico Paz, mais os dois centroavantes, e Simeone filho formavam uma linha ofensiva de cinco.

A Jordânia fez o que lhe cabia. Fechou com linha de cinco a defesa, colocou mais uma barricada de quatro jogadores na frente e se defendeu. Até os 19 minutos funcionou. Porém, numa saída de trás errada, o senhor Mohannad Abu Taha fez falta em Lo Celso (contestável, diga-se de passagem). Nas cobrança, o mesmo Lo Celso colocou a bola no ângulo, forte. O golerio Yazeed Laila tentou advinhar o canto. Pobre inocente. Foi para um lado e a bola para outro.

Lo Celso abriu o placar. PAUL ELLIS / AFP

Número do ídolo

A festa argentina no AT&T Stadium ficou ainda maior. O estádio, com mais de 70 mil lugares, era todo azul. Parecia um palco argentino. Havia muitos argentinos, mas havia também muitos fãs de Messi com a camisa azul celeste. É incrível que 70% das camisas vistas no estádio levam o número 10 às costas e o nome de Messi. Outros 20% levam o número 19, e o nome de Messi. O restante 10% é de algum outro jogador (acredito que seja amigo ou parente) ou de treino ou retrô, da Le Coq e o nome de Maradona, a azul escura do título de 1986.

Essas camisas todas se agitaram aos 28. Em cruzamento, Lo Celso acertou a trave. No rebote, Senesi mergulhou para cabecear. O goleirão Laila fez grande defesa. Mas antes disso uma chuteira jordaniana tinha acertado o rosto de Senesi. Pênalti observado pelo VAR. Lautaro cobrou e fez o 2 a 0.

Lautaro, de pênalti, ampliou: 2 a 0. ARIC BECKER / AFP

Enfim, veio um gol dele na Copa. Já havia argentino comparando-o a Higuaín, o centroavante que era matador na Europa e perdedor de gol na seleção. Injustiça, Lautaro é muito mais jogador. E ele corre e se dedica para deixar Messi mais livre.

Os jordanianos, com os dois gols, entenderam que o jogo estava liquidado. Assim, até chegaram à frente e fizeram Dibu trabalhar. Aos 32 minutos, o goleiro argentino tocou pela primeira vez na bola com ela em jogo. Depois dos dois gols, eles passaram a curtir a jornada. Se desamarraram das funções táticas e até trocaram passes no ataque. Só que foi a Argentina que perdeu gols, com Otamendi, livre, de cabeça, e Álvarez, em defesa do goleiro.

Segundo tempo de Messi

O segundo tempo começou no ritmo da batucada seguida de um trompete de uns torcedores atrás do gol. No mesmo ritmo, sem acelerar ou diminuir. Lautaro perdeu um gol, ele não se ajuda muito, e a Jordania seguiu se assanhando. Aos 10, numa boa troca de passes na frente da área, a bola chegou na ponta. O cruzamento veio rasteiro e forte. Mousa Tamari, que havia entrado no intervalo, se atirou na bola e fez o gol. Saiu correndo, sem saber muito o que fazer, em direção ao seu campo e chamando os companheiros.

Mousa Tamari diminuiu. ARIC BECKER / AFP

Acreditava na reação. O mais inusitado é que o gol de Tamari saiu quase no mesmo instante em que Messi saiu do banco para aquecer. Foi o primeiro gol sofrido por Dibu na Copa.

Aos 15, o estádio rugiu. Messi entrou no lugar de Lautaro. Almada também entrou, na vaga de Lo Celso, e MacAllister, na de Nico Paz. Ninguém deu bola. A partir daí, o jogo ganhou outro foco, o gol de Messi.

19 minutos depois...

Era o que todos queriam no estádio. E ele demorou 19 minutos. A Argentina costurou com Almada, e a bola chegou no camisa 10. Ele girou e sofreu falta de Jamour, que recém havia entrado, a dois metros da meia-lua. A cobrança passou pelo meio da barreira. O goleirão, outra vez, tentou adivinhar. A partir daí, a noite ganhou cor e outro som. Messi embala o sonho dos argentinos de ganhar "la cuarta". E eles estão sonhando a cada jogo mais. São oito gols nesta Copa, seis de Messi. O Hermanos sonham com toda a razão.

Messi marcou seu 19° gol em Copas. PAUL ELLIS / AFP