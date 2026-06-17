Messi deveria ter sido expulso contra a Argélia? Diori Vasconcelos explica o lance

Lionel Messi deu show na estreia da Argentina ao marcar três gols contra a Argélia. No entanto, outro lance marcou a primeira aparição do camisa 10 nos Estados Unidos.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, quando havia marcado apenas uma vez, Messi atingiu com as travas da chuteira a panturrilha do zagueiro Aissa Mandi.

A entrada forte fez os jogadores argelinos pedirem a expulsão do atacante argentino para o árbitro polonês Szymon Marciniak. No entanto, o juiz marcou apenas a falta e nem cartão amarelo Messi recebeu.

Na visão de Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem do Grupo RBS, o lance ficou no limite.

— Embora o contato seja forte e em uma região perigosa, a imagem passa a sensação de que o Messi tenta retirar o pé logo depois do pisão. Não parece uma ação com intenção de machucar. Mas atenção, a regra não fala em intenção. Quem defende o cartão vermelho encontra respaldo. Por outro lado, também dá para entender a decisão da arbitragem. Esse é o lance que eu chamaria como cartão laranja — explica o comentarista.

O argelino sentiu muitas dores, pediu a expulsão do adversário e ficou muito irritado quando a partida recomeçou sem a interferência do árbitro de vídeo.