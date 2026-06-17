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Messi deveria ter sido expulso contra a Argélia? Diori Vasconcelos explica o lance

Camisa 10 da Argentina se envolveu em falta com Aissa Mandi, capitão da seleção africana

Diori Vasconcelos

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