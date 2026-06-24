Messi completa 39 anos nesta quarta; relembre todos os títulos do craque

Atacante é o maior artilheiro da história das Copas. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Nesta quarta-feira (24), Lionel Messi completa 39 anos. Com a idade em que muitos atletas estão pendurando as chuteiras, o craque argentino segue encantando o mundo e superando as expectativas — que nunca são baixas.

Em dois jogos na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, o camisa 10 da Argentina balançou as redes cinco vezes, chegou a 18 gols em Copas do Mundo e se tornou o maior artilheiro de todos os tempo em Mundiais. Na carreira, são 917 — e contando.

Esse foi apenas um dos quatro recordes que Messi quebrou nesta Copa. A sua sexta, se tornando o jogador com mais participações no torneio (ao lado do goleiro mexicano Ochoa e do eterno rival, Cristiano Ronaldo).

Ao longo dos 22 anos de carreira, Messi conquistou 47 títulos, além dos inúmeros prêmios individuais, entre eles: oito Ballon d'Or, três The Best Fifa, quatro Bolas de Ouro da Fifa, seis Chuteiras de Ouro da UEFA e o prêmio Golden Boy, em 2005.

Em nota, a AFA descreveu o craque como "o homem que mudou a história do futebol mundial":

"Aos 39 anos, Lionel Messi não apenas permanece relevante: ele continua a fazer história. E, da Associação de Futebol Argentino, o reconhecimento é tão simples quanto absoluto: obrigado por tanto futebol, por ser um exemplo e por ser motivo de tanto orgulho nacional".

A carreira brilhante foi coroada em 2022, com a conquista da Copa do Mundo com a seleção da Argentina. Relembre, abaixo, todos os títulos da carreira de Messi.

Todos os títulos da carreira de Messi

Seleção da Argentina

2005: Copa do Mundo Sub-20

2008: Jogos Olímpicos de Beijing

2021: Copa América

2022: Finalíssima

2022: Copa do Mundo

2024: Copa América

Barcelona

2005: La Liga

2005: Supercopa da Espanha

2006: La Liga

2006: Supercopa da Espanha

2006: Champions League

2009: La Liga

2009: Copa del Rey

2009: Supercopa da Espanha

2009: Champions League

2009: Supercopa da Europa

2009: Mundial de Clubes

2010: La Liga

2010: Supercopa da Espanha

2011: La Liga

2011: Supercopa da Espanha

2011: Champions League

2011: Supercopa da Europa

2011: Mundial de Clubes

2012: Copa del Rey

2013: La Liga

2013: Supercopa da Espanha

2015: La Liga

2015: Copa del Rey

2015: Champions League

2015: Supercopa da Europa

2015: Mundial de Clubes

2016: La Liga

2016: Copa del Rey

2016: Supercopa da Espanha

2017: Copa del Rey

2018: La Liga

2018: Copa del Rey

2018: Supercopa da Espanha

2019: LaLiga

2021: Copa del Rey

Paris Saint-Germain

2022: Ligue 1

2022: Supercopa da França

2023: Ligue 1

Inter Miami

2023: Leagues Cup

2024: Supporters' Shield

2025: MLS Cup