Messi completa 39 anos nesta quarta; relembre todos os títulos do craque

Nesta quarta-feira (24), Lionel Messi completa 39 anos. Com a idade em que muitos atletas estão pendurando as chuteiras, o craque argentino segue encantando o mundo e superando as expectativas — que nunca são baixas.
Em dois jogos na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, o camisa 10 da Argentina balançou as redes cinco vezes, chegou a 18 gols em Copas do Mundo e se tornou o maior artilheiro de todos os tempo em Mundiais. Na carreira, são 917 — e contando.
Esse foi apenas um dos quatro recordes que Messi quebrou nesta Copa. A sua sexta, se tornando o jogador com mais participações no torneio (ao lado do goleiro mexicano Ochoa e do eterno rival, Cristiano Ronaldo).
Ao longo dos 22 anos de carreira, Messi conquistou 47 títulos, além dos inúmeros prêmios individuais, entre eles: oito Ballon d'Or, três The Best Fifa, quatro Bolas de Ouro da Fifa, seis Chuteiras de Ouro da UEFA e o prêmio Golden Boy, em 2005.
Em nota, a AFA descreveu o craque como "o homem que mudou a história do futebol mundial":
"Aos 39 anos, Lionel Messi não apenas permanece relevante: ele continua a fazer história. E, da Associação de Futebol Argentino, o reconhecimento é tão simples quanto absoluto: obrigado por tanto futebol, por ser um exemplo e por ser motivo de tanto orgulho nacional".
A carreira brilhante foi coroada em 2022, com a conquista da Copa do Mundo com a seleção da Argentina. Relembre, abaixo, todos os títulos da carreira de Messi.
Todos os títulos da carreira de Messi
Seleção da Argentina
- 2005: Copa do Mundo Sub-20
- 2008: Jogos Olímpicos de Beijing
- 2021: Copa América
- 2022: Finalíssima
- 2022: Copa do Mundo
- 2024: Copa América
Barcelona
- 2005: La Liga
- 2005: Supercopa da Espanha
- 2006: La Liga
- 2006: Supercopa da Espanha
- 2006: Champions League
- 2009: La Liga
- 2009: Copa del Rey
- 2009: Supercopa da Espanha
- 2009: Champions League
- 2009: Supercopa da Europa
- 2009: Mundial de Clubes
- 2010: La Liga
- 2010: Supercopa da Espanha
- 2011: La Liga
- 2011: Supercopa da Espanha
- 2011: Champions League
- 2011: Supercopa da Europa
- 2011: Mundial de Clubes
- 2012: Copa del Rey
- 2013: La Liga
- 2013: Supercopa da Espanha
- 2015: La Liga
- 2015: Copa del Rey
- 2015: Champions League
- 2015: Supercopa da Europa
- 2015: Mundial de Clubes
- 2016: La Liga
- 2016: Copa del Rey
- 2016: Supercopa da Espanha
- 2017: Copa del Rey
- 2018: La Liga
- 2018: Copa del Rey
- 2018: Supercopa da Espanha
- 2019: LaLiga
- 2021: Copa del Rey
Paris Saint-Germain
- 2022: Ligue 1
- 2022: Supercopa da França
- 2023: Ligue 1
Inter Miami
- 2023: Leagues Cup
- 2024: Supporters' Shield
- 2025: MLS Cup
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