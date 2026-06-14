Messi chega a sua histórica sexta Copa do Mundo "empolgado como sempre"

Argentina de Messi entra em campo contra a Argélia, nesta terça-feira (16). Juan Mambromata / AFP

Carregando os mesmos sonhos de 20 anos atrás, Lionel Messi se tornará, na terça-feira (16), o primeiro jogador de futebol a jogar uma sexta Copa do Mundo. O epílogo de uma história de amor que se concretizou no Catar, em 2022.

O astro argentino é o primeiro a se surpreender e se encantar com sua extraordinária longevidade.

— Estou feliz, aproveitando cada momento e empolgado como sempre — declarou ele na terça-feira passada, após a vitória por 3 a 0 no amistoso contra a Islândia, em Auburn, no Alabama.

A apenas oito dias de completar 39 anos, Messi vai liderar a equipe na terça-feira (16), às 22h, no início da defesa do título conquistado no Catar.

Craque superou dúvidas

O tempo passou desde então, mas o capitão manteve sua trajetória. A Argentina conquistou o bicampeonato da Copa América em 2024, e os hermanos sonham com a segunda Copa do Mundo seguida, que seria o Tetra argentino.

Messi vinha relutando em revelar seus planos, deixando que seu futebol falasse por si, como sempre. Seus 62 gols em 67 partidas da MLS desde que chegou ao Inter Miami, equipe que ele tirou da lanterna da liga para conquistar o título inédito, não deixaram dúvidas: seu apetite por conquistas seguia intacto.

Sem alarde ou anúncios especiais, Messi deixou que o técnico da seleção, Lionel Scaloni, confirmasse sua participação na maior Copa do Mundo da história quando a convocação da Argentina foi divulgada, em 28 de maio.

— Surgiram dúvidas por causa do que eu disse após a Copa anterior, que achava difícil jogar outra, dado o número de anos que teriam de passar — explicou ele durante uma conversa com jornalistas na terça-feira.

Uma reflexão antes de começar

Com apenas uma semana restante para finalizar os preparativos, Messi se isolou com seu círculo mais próximo no campo-base da equipe em Kansas City.

Ele manteve silêncio público, mas, no sábado (13), não resistiu a um momento de nostalgia e compartilhou fotos de suas seis participações em Copas do Mundo com seus 506 milhões de seguidores no Instagram.

Uma imagem mostrava sua estreia na Alemanha, em 2006, aos 18 anos, quando ainda não era um líder da equipe e não chegou a jogar na derrota para os anfitriões nas quartas de final.

Outra era da Copa da África do Sul, em 2010, quando a Argentina novamente teve seus sonhos frustrados pela seleção alemã nas quartas de final. A 'Albiceleste' era comandada pelo então técnico Diego Maradona, e sua foto ao lado do ex-craque simbolizava a passagem de bastão entre gênios argentinos.

O amargor se transformou em profunda decepção no Brasil, em 2014, com a derrota na final para a Alemanha, e na Rússia, em 2018, onde a equipe foi eliminada pela França nas oitavas de final.

Esse acúmulo de frustrações levou a uma breve cogitação de aposentadoria da seleção após a derrota na final da Copa América de 2016.

No entanto, o sonho supremo aguardava o garoto de Rosário em 2022: um triunfo no Catar que lhe garantiu um lugar eterno no coração de seu país.

200 vezes Messi

Ao iniciar sua busca pela conquista do tetra na América do Norte, Messi está prestes a ampliar sua coleção inigualável de recordes.

Ao simplesmente entrar em campo na terça-feira contra a Argélia, o ex-astro do Barcelona e do PSG se tornará o primeiro jogador a entrar em campo em seis Copas do Mundo.

O português Cristiano Ronaldo terá de esperar até quarta-feira (17) para igualar o feito, enquanto Guillermo Ochoa — que também participa de seu sexto torneio — acompanhou a estreia do México do banco de reservas.

Em 26 partidas de Copa do Mundo — o maior número na história do torneio —, Messi marcou 13 gols e está a apenas três de igualar o recorde do alemão Miroslav Klose.

Na terça-feira, ele alcançará a marca de 200 jogos pela seleção da Argentina, um feito inédito na história da tricampeã mundial.

* AFP



