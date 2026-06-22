Messi chega a quatro recordes históricos em Copas; veja quais são

Messi comemora a vitória contra a Áustria. Foto por PAUL ELLIS / AFP

Dallas presenciou a história. Lionel Messi marcou duas vezes contra a Áustria e tornou-se o jogador com mais gols em Copas do Mundo. O argentino passou o alemão Miroslav Klose já nas duas primeiras partidas do torneio – fez cinco gols em dois jogos.

No entanto, conforme o Guinness World Records, o camisa 10 da Argentina quebrou outros três recordes na partida desta segunda-feira (22).

Messi tornou-se o jogador com mais partidas disputadas em Copas do Mundo, ao atuar em seu 28º jogo com a camisa argentina. Como consequência, ele também bateu o recorde de mais minutos jogados em Copas do Mundo, com 2.489.

Com o resultado positivo da Argentina, Messi também alcançou o recorde de maior número de vitórias de um jogador em Copas – 18.

Messi terá a chance de ampliar seus recordes no próximo sábado (27), às 23h (horário de Brasília), quando a Argentina enfrenta a Jordânia pela última rodada da fase de grupos.