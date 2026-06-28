Messi bate mais um recorde e freguês entra no caminho do Brasil: veja o que rolou no 17º dia de Copa do Mundo

Terminou a fase de grupos da Copa do Mundo. A fase de matas começa neste domingo e, enquanto África do Sul e Canadá não entram em campo, veja o que rolou no 17° dia do Mundial.
Mais um gol, mais um recorde
Parece que, a cada gol que Messi faz nesta Copa do Mundo, ele bate um novo recorde. Pelo menos na partida contra a Jordânia, pela última rodada da fase de grupos, isso é verdade. O argentino entrou em campo no segundo tempo, anotou o seu, de falta, na vitória por 3 a 1, e chegou a marca de sete jogos seguidos sem passar em branco em Mundiais.
Com esse gol — o 19º em Copas, se isolando ainda mais na artilharia histórica — Messi deixou para trás o francês Just Fontaine e o brasileiro Jairzinho. Ambos marcaram em seis jogos seguidos. Agora, o craque argentino lidera a estatística e, com a classificação da Argentina à segunda fase do Mundial, ameaça aumentar a distância para os segundo colocados.
Classificação inédita ao mata-mata
Os mata-matas da Copa do Mundo vão conhecer mais uma estreante em 2026. A RD Congo venceu o Uzbequistão de virada por 3 a 1 e ficou com a melhor colocação entre os terceiro colocados, garantindo uma vaga nas 16 avos de final.
Na próxima fase, os congoleses vão enfrentar a Inglaterra. O confronto ocorre na quarta-feira (1º), às 13h, em Atlanta, nos Estados Unidos.
E falando nos ingleses...
Com a classificação da Inglaterra em primeiro lugar no L, a seleção britânica entra no caminho do Brasil caso as duas equipes avancem às quartas de final. Aos supersticiosos, isso pode significar um bom presságio.
Brasil e Inglaterra se enfrentaram quatro vezes na história em Copas do Mundo e, em todas elas, não só a Seleção Brasileira levou a melhor, como se sagrou campeã mundial. O confronto aconteceu em 1958, 1962, 1970 e 2002.