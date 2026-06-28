Copa do Mundo

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Messi bate mais um recorde e freguês entra no caminho do Brasil: veja o que rolou no 17º dia de Copa do Mundo

Seis jogos entre sábado e a madrugada de domingo encerraram a fase de grupos do Mundial

Zero Hora

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