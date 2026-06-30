Copa do Mundo

Embate de artilheiros
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Mbappé x Messi: veja como está a disputa pela artilharia em Copas do Mundo 

O francês chegou a 18 gols em Mundiais e alcançou a vice-liderança do ranking de goleadores

Zero Hora

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