Mbappé x Messi: veja como está a disputa pela artilharia em Copas do Mundo 

Mbappé tem 18 gols marcados em Copas, enquanto Messi é o artilheiro com 19. FRANCK FIFE and Aric BECKER / AFP

O principal duelo individual desta Copa do Mundo é a corrida pela artilharia geral das Copas do Mundo. Messi e Mbappé desbancaram os principais goleadores da história do Mundial e ocupam as primeiras posições da lista.

Com os dois gols marcados sobre a Suécia na goleada de 3 a 0, nesta terça-feira (30), Mbappé chegou a 18 gols marcados em 18 partidas em Copas. Feito este que ultrapassa os 16 de Miroslav Klose e o coloca na vice-artilharia geral do torneio.

O primeiro nome da lista é Lionel Messi. O argentino soma 19 bolas na rede em seis edições distintas do Mundial.

Além da disputa geral no ranking de artilheiros, o status de goleador também serve para a Copa de 2026. Tanto Messi quanto Mbappé já marcaram seis vezes e compartilham a ponta da lista.

O francês já disputou quatro partidas — uma a mais do que o argentino. A chance de Messi se isolar na artilharia será contra Cabo Verde, na sexta-feira (3), pela segunda fase.

A última de Messi

Esta competição não parece estar perto de acabar. Mesmo que, provavelmente, o Mundial atual seja a última vez em que Messi entre em campo pelo torneio de seleções, Mbappé tem apenas 27 anos de idade e deve participar de, ao menos, mais duas Copas do Mundo.

Então, se Messi terminar o Mundial de 2026 à frente de Mbappé na artilharia geral, o francês terá a possibilidade de continuar na caça pelo topo do ranking de goleadores históricos.

Números de gols de Messi e Mbappé em Copas do Mundo:

Messi: 19 gols em 29 jogos;

19 gols em 29 jogos; Mbappé: 18 gols em 18 jogos;

Números de gols na Copa do Mundo de 2026:

Mbappé: seis gols em quatro jogos

seis gols em quatro jogos Messi: seis gols em três jogos