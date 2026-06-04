Mbappé, Haaland e Mané se encontram no Grupo I da Copa do Mundo

Três dos melhores atacantes da atualidade vão se se encontrar no Grupo I da Copa do Mundo. Kylian Mbappé, Sadio Mané e Erling Haaland se enfrentam na primeira fase do Mundial.
Favorita natural, a França chega respaldada por uma geração que combina experiência e profundidade técnica, mas terá pela frente adversários que prometem dificultar sua caminhada.
O Senegal aposta na sua força física e no crescente protagonismo no cenário internacional. A seleção usa a confusão na Copa Africana de Nações como combustível para ir longe, enquanto o Iraque tenta transformar o papel de azarão em combustível para surpreender.
Já a Noruega deposita suas esperanças em uma geração talentosa, liderada por Haaland, que busca colocar o país entre as grandes potências do futebol mundial.
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