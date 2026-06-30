Mbappé e Olise decidem de novo, França goleia a Suécia e vai enfrentar o Paraguai nas oitavas da Copa

Mbappé segue no encalço de Messi pelo recorde histórico de gols em Copas do Mundo. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Sempre parece fácil para a França. Nova Jersey testemunhou mais um show do time de Didier Deschamps. Na noite desta terça-feira (30), os bicampeões do mundo golearam a Suécia, por 3 a 0, e garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

E, mais uma vez, foi no embalo de Mbappé e Olise. O atacante anotou duas vezes, chegou a 18 gols em Copas do Mundo e ficou a apenas uma bola na rede do recorde histórico de Messi, atualmente em 19. Já o craque do Bayern de Munique chegou a cinco assistências na Copa, quem mais passou para gols nesta edição. O outro gol foi marcado por Barcola.

Agora, a França enfrenta o Paraguai, que eliminou a Alemanha. O confronto válido pelas oitavas de final acontece neste sábado (4), às 18h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Como foi o jogo

Foi a Suécia quem começou mais presente no campo do adversário. Com Elanga aberto pela direita, procurando a badalada dupla de ataque formada por Isak e Gyokeres, as jogadas em velocidade até rondavam o gol de Maignan, mas não se transformavam em chances claras de gol.

Só aos 19 minutos a França criaria uma boa chance. E ela veio na jogada individual de Barcola. Ele arrancou perto do meio-campo e carregou. E carregou. Com espaço, chegou à frente, invadiu a área, e bateu por cima do goleiro Zetterström.

Um minuto depois, a bola foi parar na rede. Mbappé recebeu passe rasteiro, carregou a bola e tocou na saída do goleiro. No entanto, na hora em que disparou na direção do gol, o atacante estava levemente adiantado, e o placar seguiu zerado.

A França melhorou no jogo, e passou a ficar mais perto do gol. Aos 31, após jogada pela direita, a bola se apresentou de novo para o artilheiro. Ele chutou de primeira, no pé da trave, perdendo mais uma ótima chance.

A trave, minutos depois, impediu o que seria o gol mais bonito da Copa. Após uma dividida, a bola subiu, e se apresentou para Olise. Ele bateu de voleio, e ela caprichosamente não entrou, ficando no poste direito do goleiro sueco.

França abre o placar antes do intervalo

Mas o volume de jogo era muito maior, e o gol viria ainda no primeiro tempo. Aos 45, após cobrança de escanteio, a triangulação com Olise e Dembelé terminou nos pés de Mbappé. Inevitável.

O craque francês driblou o zagueiro e fuzilou na bochecha da rede, sem chances para Zetterström, garantindo a vantagem para França antes do intervalo.

Segundo tempo fecha goleada

No início da segunda etapa, a França ampliou. Aos sete minutos, o cara que já vinha fazendo um grande jogo deu a assistência. Olise deu um ótimo passe para Barcola, que saiu na cara do gol e fuzilou o goleiro para fazer 2 a 0.

A Suécia sentiu o gol, e a França passou a estar a vontade com a vantagem construída. Apesar de o ritmo ter diminuído, ainda encontraram espaço para ampliar. De novo, assistência de Olise. De novo, gol de Mbappé.

Placar final, e passagem carimbada para as oitavas de final. Alô Filadélfia, aí vão os bicampeões do mundo. De novo, como favoritos. E eles ainda parecem estar com bastante apetite.