Copa do Mundo

Vaga assegurada
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Mbappé e Olise decidem de novo, França goleia a Suécia e vai enfrentar o Paraguai nas oitavas da Copa

Atacante chegou aos 18 gols em Mundiais e encostou em Messi na briga pela artilharia histórica; craque do Bayern chegou a cinco assistências

Nicholas Lyra

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