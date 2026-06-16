Mbappé foi decisivo na vitória sobre Senegal. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Existe um menu de maneiras de se mostrar o favoritismo. A França escolheu o modo menos atraente para o público, mas a mais temida pelos adversários. Precisou de 20 minutos para despachar Senegal por 3 a 1 e evitar o reaparecimento de um fantasma. Foi um jogo de muitos significados em Nova Jersey, pelo Grupo I da Copa do Mundo.

Mbappé definiu o jogo no segundo tempo. Um terço de hora foi o suficiente para ele e Olisé encurralarem os senegaleses. Nos acréscimos, fez mais um. Foram os gols de número 57 e 58 dele pela França.

Virou o maior artilheiro da história da seleção francesa, superando Giroud. Em Mundiais, superou Just Fontaine, como o maior artilheiro francês no torneio.

Também iniciou a contagem regressiva para se tornar o maior artilheiro das Copas. São 14 gols. Passou Messi. Faltam dois para igualar a marca do alemão Miroslav Klose. Mbappé tem apenas 27 anos. Virou o questão de quando, não mais de se.

No primeiro tempo, o jogo teve mais nomes terminados em oxítonas do que lances de gols. Pelo lado dos favoritos, nenhum. Senegal teve dois.

Como é bom somar o futebol a um corpo. Uma das figurinhas mais recorrentes do álbum da Copa, Jackson colocou a defesa dos Blues para correr. Aos 24, acertou a trave.

Nos acréscimos, Sarr tocou sobre o gol, em chute da risca da pequena área. Parecia que o fantasma da Copa de 2002 reapareceria. Naquela edição, os senegaleses venceram por 1 a 0 a favorita França.

Segundo tempo repleto de gols

Então, a França acordou ao voltar para o segundo tempo. Cinco chances em 20 minutos. Todas oriundas da dupla Mbappé-Olisé.

Depois do gols, a rotação baixou. O que não evitou o segundo gol, marcado por Barcola, aos 38. Nos acréscimos, Ibrahim Mbaye ainda descontou.

Na segunda rodada, a França enfrenta o Iraque, na segunda-feira (22). No mesmo dia, tem Senegal e Noruega.

Técnico francês, Didier Deschamps afirmou que a grande favorita para a Copa é a Espanha. Por 20 minutos, ficou impossível concordar com ele.